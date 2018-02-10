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Zeytin Dalı bombaları Captagon'a!

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Zeytin Dalı bombaları Captagon'a!
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Seydioğulları, TBMM’ye madde bağımlılığı üzerine bilgi verdi.
Zeytin Dalı bombaları Captagon'a! Zeytin Dalı bombaları Captagon'a! Zeytin Dalı bombaları Captagon'a!

TBMM’ye madde bağımlılığı üzerine bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Seydioğulları, “Captagon yakalamaları bir önceki yıla göre yüzde 200 arttı. Ordumuzun yaptığı sınır ötesi operasyonlarla Captagon üretimi baskılanacak” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, TBMM’de madde bağımlılığını araştırmak üzere kurulan komisyona bilgi verdi. Seydioğulları’nın yaptığı sunumda yer alan istatistikler özetle şöyle:

- Narkotik birimlerinin planlı, projeli ve risk analizine dayalı olarak yaptığı operasyon sayısı 2016’ya göre yüzde 70 arttı.

- 2016’da Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik birimlerince 50.8 ton esrar yakalandı. 2017’de bu rakam 67.4 ton oldu. 2017’de esrar yakalamalarının yüzde 94’ünü narkotik birimleri yaptı.

- Yurt içinde kenevir ekimine ve esrar ticaretine yönelik baskının artması sonucu yurt dışından genetiği değiştirilmiş esrar maddesi kaçakçılığına yönelindi. 2017’de 17.4 ton skank yakalandı.

Yüzde 148’lik artış

- 2017’de yakalanan eroin miktarı 2016’ya göre yüzde 148’lik artışla 13 tonun üzerine çıktı. Bunun yüzde 96’sını narkotik birimleri ele geçirdi. Akdeniz’de bir gemide yapılan 1 ton 71 kilogramlık yakalama Cumhuriyet tarihinde, tek seferde yapılan en yüksek miktar. Eroin yakalamasında Van Narkotik biriminin tek başına yaptığı 5 tonluk yakalama AB ülkelerinin tamamından yüksek. 2016’da 5.3 ton eroin yakalaması yapılırken, bu rakam 2017’de 13.3 ton olarak açıklandı.

- 2017’de kokain yakalamaları 1 tona yaklaştı. Yakalamaların yüzde 99’unu narkotik birimleri yaptı.

- Bonzai olarak bilinen sentetik kannobinoid yakalamaları, 2011’den bu yana sürüyor. 2016’da 363 kilogram bonzai ele geçirilirken, bu rakam 2017’de 789 kilograma çıktı.

520 kilo metamfetamin

- Metamfetaminin 2017’de Türkiye’de kullanımı arttı. Yakalamalar 2016’ya göre 2017’de yüzde 259 arttı. 2016’da 155 kilogram, 2017’de 520 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

- Captagon yakalama oranında yüzde 200 artış oldu. 2016’da 7.9 milyon adet, 2017’de 23.2 milyon adet captagon yakalandı.

- Tamamen sentetik bir uyarıcı madde olan ecstasy yakalamasında, 2016’ya göre yüzde 133’lük artış görüldü. Avrupa ülkeleri, ecstasy’e kaynaklık yapıyor. 2016’da 2.3 milyon adet, 2017’de 5.2 milyon adet ecstasy yakalandı.

Tüm zamanların rekoru

“Savaş bölgesi olan Suriye’de oldukça fazla üretimi görülen uyarıcı Captagon tabletler yurdumuz üzerinden gümrüklenerek Körfez ülkelerine gönderilmeye çalışılmaktadır” ifadesini kullanan Seydioğulları, “Captagon yakalamaları bir önceki yıla göre yüzde 200 oranında arttı. 2017’de ele geçirilen miktar tüm zamanların rekorudur. Muzaffer ordumuzun yaptığı sınır ötesi operasyonlar sebebiyle Captagon üretiminin baskılanacağı ve 2018’de yurdumuzda daha az yakalama görüleceğini değerlendirmekteyiz” dedi.

‘Riskli okul sayısı bin’

Seydioğulları, okul önlerindeki uyuşturucu yakalamalarına ilişkin şunları söyledi:

“2017’de narkotik suçlarla mücadele alanında birçok istatistikte Cumhuriyet tarihi rekorları kırılmıştır. Narkotik olay sayısı bir önceki döneme göre yüzde 37 artışla 108 bin 876, yakalanan şüpheli sayısı ise yüzde 44’lük artışla 156 bin 837 olmuştur. 2016-2017 eğitim-ögretim döneminde 15-19 yaş arası öğrencilerin karıştığı uyuşturucu olayları bin 603. Toplamda 108 bin olayımız var, bin 902 de şüphelimiz var. Sosyal medyada abartılı dezenformasyonlar var. ‘Yeni çıkan uyuşturucu’ diye lanse ediliyor, ‘İlkokullara düştü’ deniyor, böyle bir şey asla yok. Riskli okullar belirlenmiş Türkiye’de, bine yakın okul tespit edildi. Özellikle o okulların çevresinde bizim narkotimlerin de katkılarıyla sık ve sürekli uygulamalar yapılmakta.

‘Yapısı sürekli değişiyor’

Bonzai yakalamasına dikkat çeken Seydioğulları, “Tamamen sentetik olan bu uyuşturucu türünde asıl önemli olan 80 kilogramın üzerindeki ham madde yakalamamızdır. Bu ham madde miktarıyla en az 40 ton bonzai üretilme imkanı var. Başta Çin ve Hong Kong olmak üzere Hollanda, Çekya, Polonya’da sentetik kannobinoid ham madde laboratuvarları raporlanmaktadır, ülkemizde henüz böyle bir laboratuvara rastlamadık. Sıkıntı, sürekli etken maddeyi değiştirdikleri için tespitte biraz güçlük çekiliyor, kütüphanenin yenilenmesi gerekiyor” dedi.

Metamfetaminde en yoğun kaynak ülkenin İran olduğunu söyleyen Seydioğulları, “Dikkat çekici olan konu, bir ilaç fabrikamızdan 17 kilogramlık psödoefedrin çalınması olayı meydana geldi ve faillerini aldık. Efedrin, metamfetamin maddesinin ham maddesi olarak kullanılıyor, soğuk algınlığı ilaçlarının tamamında bu madde var” diye konuştu.

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