10 Şubat 2018 Cumartesi25 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:32Güneş 07:58Öğle 13:24İkindi 16:11Akşam 18:38Yatsı 19:59
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 113.590 -0.59
  • Altın: 161,573 -0.36
  • Dolar: 3,8298 0.12
  • Euro: 4,6829 0.00

Polis'in baskın yaptığı evde bulundu!

»
Polis'in baskın yaptığı evde bulundu!
Bağcılar'da bir eve yapılan baskında, imalathaneye çevrildiği görülen evde 76 kilogram bonzai, 1 adet silah, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.
Polis'in baskın yaptığı evde bulundu! Polis'in baskın yaptığı evde bulundu! Polis'in baskın yaptığı evde bulundu!

Olay, Bağcılar'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Yunus Polisleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis ekipleri, araç sürücüsü C. I. ile otomobili aradı ve satışa hazır olduğu belirtilen 2 parça halinde 12.5 gram bonzai buldu. C.I'nın üzerinden bir miktar da para çıktı. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüpheli, ilk sorgusunda uyuşturucu ticareti yaptığını itiraf etti. 

dvexb_1518233703_1609.jpeg

UYUŞTURUCU ÇIKAN EVDE BULUNAN KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, yaptığı sorgu sonrası şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği evi tespit etti ve Göztepe Mahallesi  2280. Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın üçüncü katına baskın düzenlendi. Daireye giren polis ekipleri, evin uyuşturucu madde imalathanesine çevrildiğini gördü.

fkxks_1518233717_2654.jpeg

İçeride; 76 kilogram bonzai, uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal madde, 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ve bir miktar da para ele geçirildi. Dairede bulunan M. M. isimli bir kişi de gözaltına alındı.

Polis ekipleri baskın yapılan dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından uyuşturucu maddeler delil torbalarına konarak polis aracına taşındı. Gözaltına alınan şüpheli de sorgulanmak üzerine emniyete götürüldü. 
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltıİstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltıİstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı.
'Haritayı yanlış çizmişiz' diyerek kimi kandırıyorsunuz!'Haritayı yanlış çizmişiz' diyerek kimi kandırıyorsunuz!Almanların dandik lastikçisi Türkiye’yi haritadan sildi. Tüm dünyada yayınladığı reklam filmi için uluslararası bir özür yayınlamadı.
Kuytul’un tutuklanması kararında dikkat çeken Afrin vurgusuKuytul’un tutuklanması kararında dikkat çeken Afrin vurgusuAlparslan Kuytul'un tutuklanmasına ilişkin gerekçeli kararda, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik sosyal medyada yer alan konuşmalarına dikkat çekildi.
Harekat hız kazandı! 11 km derinliğinde büyük temizlik başladıHarekat hız kazandı! 11 km derinliğinde büyük temizlik başladıZeytin Dalı Harekâtı 22'nci gününde devam ediyor. Harekatta önemli aşamalar kaydedildi. TSK'nın ilerleyişi devam ederken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor. İlk günden bu yana 1062 terörist etkisiz hale getirildi.
Nüfus Genel Müdürü açıkladı! Soyağacı uygulaması için yeni kararNüfus Genel Müdürü açıkladı! Soyağacı uygulaması için yeni kararİçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, aşırı yoğunluktan dolayı Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması’nı geçici olarak durdurdu.
Ortaylı: Abdülhamid padişah olmasaydı...Ortaylı: Abdülhamid padişah olmasaydı...Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid' etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta konuştu.
  • Polis'in baskın yaptığı evde bulundu!10 Şubat 2018 Cumartesi 08:10
  • Zeytin Dalı bombaları Captagon'a!10 Şubat 2018 Cumartesi 07:50
  • Afrin Harekat’ında bir ilk yaşandı!10 Şubat 2018 Cumartesi 07:40
  • Çocuk oyun parkında dehşet10 Şubat 2018 Cumartesi 07:30
  • İşte Gardaş’ın Kızılelma’sı! Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz o başkent bizimdir10 Şubat 2018 Cumartesi 07:20
  • TSK terör hedeflerine bomba yağdırdı10 Şubat 2018 Cumartesi 07:10
  • İçinde polisler vardı! Şehidimiz var09 Şubat 2018 Cuma 23:47
  • Freni boşalan tanker dehşet saçtı09 Şubat 2018 Cuma 23:46
  • Hüseyin Avni Mutlu ve Çapkın hakkında karar09 Şubat 2018 Cuma 23:38
  • Bakanlıktan açıklama: İnceleme başlatıldı09 Şubat 2018 Cuma 19:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri