10 Şubat 2018 Cumartesi25 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:32Güneş 07:58Öğle 13:24İkindi 16:11Akşam 18:38Yatsı 19:59
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 113.590 -0.59
  • Altın: 161,573 -0.36
  • Dolar: 3,8298 0.12
  • Euro: 4,6829 0.00

Ortaylı: Abdülhamid padişah olmasaydı...

»
Ortaylı: Abdülhamid padişah olmasaydı...
Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid' etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta konuştu.
Ortaylı: Abdülhamid padişah olmasaydı... Ortaylı: Abdülhamid padişah olmasaydı... Ortaylı: Abdülhamid padişah olmasaydı...

"Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid" etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylıbir konferans verdi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenen konferans, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ortaylı, 2. Abdülhamid'in yanı sıra o döneme ait Osmanlı dışındaki siyasi gelişmeleri de katılımcılarla paylaştı.

SULTAN ABDULHAMİD'E SÖYLENEN BU İFADELER YAKIŞIKSIZ

2. Abdülhamid için söylenen "Kızıl Sultan", "Pinti Hamid" gibi ifadelerin yakışıksız olduğunu vurgulayan Ortaylı, "Sultan Abdülhamid Han tahta çıktığı zaman kendisinin istemediği ve çok vatanperver fakat yanlış bir politikayla sürüklendiğimiz bir harple karşılandı. Bunu önlemek durumu söz konusu değildi." dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, o dönemde Rusya'nın panslavizm politikası yürüttüğünü belirterek, "Aslında bunun öncülüğünü yapacak durumda değildi fakat müthiş bir panslavist dalga yayılmıştı ve içeride bazı insanlar 'Acaba biz Rus muyuz yoksa Slav mıyız?' diye sormaya başladı. Tolstoy böyledir, Bendiksen böyledir ama bazıları da -içlerinde Dostoyevski de vardır- İstanbul'a çan takmaya hazırlanıyorlardı. Balkanlar kaynıyordu. Bu ülkede huzur artık bozulmuştu. Bütün Slav dünyası gibi, Avusturya Slav dünyası nasılsa Osmanlı Slav dünyası da kıpırdama halindeydi. Bu kıpırdanma giderayak barut fıçısına dönüştü. Devlet tabii bununla baş etmek zorundaydı. Bu ayaklanmaların hepsi bastırılabildi." diye konuştu.

"SULTAN ABDÜLHAMİD DEVRİNE TOPRAKLARIMIZIN ÇOK ÖNEMLİ KISIMLARINI KAYBEDEREK GİRDİK"

Abdülhamid Han tarafından ilan edilen 1876 anayasası ve meclisten bahseden Ortaylı, şunları kaydetti:

"Bu meclisin bir özelliği vardı. Hiçbir büyük imparatorlukta idare edilen halklar bu kadar rahat temsil edilmezdi. 1905'te kurulacak ilk Rusya dumasında sadece 3 tane Müslüman mebus vardı, Yahudi mebus hiç yoktu. Düşününüz ki dünyanın en kalabalık Yahudi ülkesiydi o zamanlar, dünyanın kalabalık Müslüman ülkelerinden biriydi Hindistan'dan sonra. Yani aşağı yukarı Rusya Müslümanlarının sınırı Kırım Volga'dan başlar Çin sınırına, Türkistan'a kadar uzanır. Üstelik buradaki temsilin bu kadar sınırlı tutulması şaşılacak şeydi. Biz 3'te 1 miktarda gayrimüslim üyeyle parlamentoyu topladık."

Ortaylı, iç ve dış diplomasinin önemine değinerek, "Sultan Abdülhamid devrine, topraklarımızın çok önemli, bereketli kısımlarını kaybederek girdik. Bulgaristan ve Dobruca bugünkü sınırlar itibariyle... Maalesef kaybedilenden çok kaybedilecek şeyler başladı. Hemen Berlin kongresinin arifesinde Ermeni olayları hızlandı. Rejimle, Osmanlılıkla bağdaşan ve bu imparatorluğu kabul eden Ermenilerin dahi tasvip etmeyecekleri hareketler ve gruplaşmalar başladı. Yani bir nevi 1821-1829 Yunan ayaklanmasının başarısını 50 sene gecikerek takip eden bir ikinci unsur ortaya çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

2. Abdülhamid döneminin araştırılmasında geç kalındığını vurgulayan Ortaylı, "(2. Abdülhamid) Bazı konularda son derece yatıştırıcı, olayları önceden gören bir tarafı vardı, bir tarafıyla da yapacak bir şeyi yoktu. Çünkü Türkiye'nin aydın sınıflarının maalesef yetişme tarzları ve bilgileri gelişen dünyanın problemlerini kavrayacak durumda değildi." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE DIŞINDAKİ MÜSLÜMANLARIN YETİŞTİRİLMESİNDE ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLDU

İlber Ortaylı, "2. Abdülhamid Han'ın İslam dünyasında aktif olmayı kendisine şiar edindiğine işaret ederek, Türkiye dışındaki Müslümanların yetiştirilmesinde çok büyük katkıları olduğunu anlattı.

Abdülhamid Han'ın eğitime verdiği öneme dikkati çeken Ortaylı, Avrupa yaşamını, müzik ve dünyadaki sanatı da yakından takip ettiğini dile getirdi.

ABDÜLHAMİD PADİŞAH OLMASA DÜNYA MARKASI OLURDU

Ortaylı, 2. Abdülhamid'in marangozluğunun en iyi İstanbul Müftülüğü'ndeki şer'iyye sicilleri arşivinde görülebileceğinin altını çizerek, "(2. Abdülhamid) birinci sınıf bir sanatkar, padişah olmasa herhalde milyarder olurdu. Dünyanın her yerinde marka olurdu." şeklinde konuştu.

Konferansın ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İlber Ortaylı'ya hediye takdiminde bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltıİstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltıİstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı.
'Haritayı yanlış çizmişiz' diyerek kimi kandırıyorsunuz!'Haritayı yanlış çizmişiz' diyerek kimi kandırıyorsunuz!Almanların dandik lastikçisi Türkiye’yi haritadan sildi. Tüm dünyada yayınladığı reklam filmi için uluslararası bir özür yayınlamadı.
Kuytul’un tutuklanması kararında dikkat çeken Afrin vurgusuKuytul’un tutuklanması kararında dikkat çeken Afrin vurgusuAlparslan Kuytul'un tutuklanmasına ilişkin gerekçeli kararda, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik sosyal medyada yer alan konuşmalarına dikkat çekildi.
Harekat hız kazandı! 11 km derinliğinde büyük temizlik başladıHarekat hız kazandı! 11 km derinliğinde büyük temizlik başladıZeytin Dalı Harekâtı 22'nci gününde devam ediyor. Harekatta önemli aşamalar kaydedildi. TSK'nın ilerleyişi devam ederken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor. İlk günden bu yana 1062 terörist etkisiz hale getirildi.
Nüfus Genel Müdürü açıkladı! Soyağacı uygulaması için yeni kararNüfus Genel Müdürü açıkladı! Soyağacı uygulaması için yeni kararİçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, aşırı yoğunluktan dolayı Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması’nı geçici olarak durdurdu.
Ortaylı: Abdülhamid padişah olmasaydı...Ortaylı: Abdülhamid padişah olmasaydı...Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid' etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta konuştu.
  • Polis'in baskın yaptığı evde bulundu!10 Şubat 2018 Cumartesi 08:10
  • Zeytin Dalı bombaları Captagon'a!10 Şubat 2018 Cumartesi 07:50
  • Afrin Harekat’ında bir ilk yaşandı!10 Şubat 2018 Cumartesi 07:40
  • Çocuk oyun parkında dehşet10 Şubat 2018 Cumartesi 07:30
  • İşte Gardaş’ın Kızılelma’sı! Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz o başkent bizimdir10 Şubat 2018 Cumartesi 07:20
  • TSK terör hedeflerine bomba yağdırdı10 Şubat 2018 Cumartesi 07:10
  • İçinde polisler vardı! Şehidimiz var09 Şubat 2018 Cuma 23:47
  • Freni boşalan tanker dehşet saçtı09 Şubat 2018 Cuma 23:46
  • Hüseyin Avni Mutlu ve Çapkın hakkında karar09 Şubat 2018 Cuma 23:38
  • Bakanlıktan açıklama: İnceleme başlatıldı09 Şubat 2018 Cuma 19:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri