İşte Gardaş’ın Kızılelma’sı! Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz o başkent bizimdir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerilerin tarihi toprağı olan Erivan'a dönüşün siyasi ve stratejik bir hedef olduğunu belirtti.

Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterilen Aliyev, genel başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin (YAP) kongresinde yaptığı konuşmada, Revan (Erivan) Hanlığı'nın, Zengezur ve Sevan (Gökçe) bölgelerinin Azerbaycan Türklerinin ‘tarihi toprağı' olduğunu ve bunu hem ülkedeki genç neslin, hem de uluslararası toplumun bilmesi gerektiğini kaydetti.

"O TARİHİ TOPRAKLARA DÖNMELİYİZ, BU HEDEFE KADEMELİ OLARAK YAKLAŞMALIYIZ"

Aliyev, "Biz, Azerbaycanlılar o tarihi topraklara geri dönmeliyiz. Bu bizim siyasi ve stratejik hedefimiz ve bu hedefe kademeli olarak yaklaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

"DAĞLIK KARABAĞ KONUSU BMGK KARARLARI ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜLMELİ"

Uluslararası toplumun Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ konusunda desteklediğine dikkat çeken Aliyev, Karabağ sorununun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

ERMENİSTAN'DAN TEPKİ GELDİ

Öte yandan Ermeni yönetimi, Aliyev'in bu açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dağlık Karabağ hukuken Azerbaycan sınırları içinde yer alıyor. Bölgenin kontrolüyse fiili olarak Ermeni ayrılıkçılarda bulunuyor.