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Afrin Harekat’ında bir ilk yaşandı!

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Zeytin Dalı Harekatı'nda hava sahasının açılması ile kuzey-batı hattı Kırıkhan-Hassa- Deli Osman bölgesindeki 65 km'lik sınırın 56 km'lik bölümünde kontrol sağlandı ve ilk kez derinlemesine 3 km ilerleme kaydedildi
Afrin Harekat’ında bir ilk yaşandı!
Afrin Harekat’ında bir ilk yaşandı! Afrin Harekat’ında bir ilk yaşandı! Afrin Harekat’ında bir ilk yaşandı!

Zeytin Dalı Harekatı’nın 21’inci gününde, terör örgütü PKK/ PYD’nin Eşkan bölgesindeki Afrin kuzey saha istihbarat karargahı çökertildi. Güvenlik kaynakları, 8 km’lik derinliğin 11 km’ye çıkarıldığını belirtti. Hava sahasının açılmasının ardından, terör örgütü PKK/ PYD’nin mevzi ve kontrol noktaları TSK tarafından bombardımana tutuldu.

Gazete Habertürk yazarı Çetiner Çetin yazdı. Merkezde 65 PKK’LI vardı, PKK’nın Suriye kolu YPG’den bağımsız olarak Eşkan bölgesinde kurduğu kuzey saha istihbarat üssü de önceki gece düzenlenen operasyonla çökertildi.

Güvenlik kaynakları, örgütün Afrin kent merkezinde kurduğu 3 istihbarat merkezinden biri konumundaki Eşkan’daki bilgi istihbarat merkezinde 65 kişinin görev yaptığını ve bu merkezin yabancı istihbarat birimleri ile koordinasyon sağladığını ifade etti.

Bu arada Şam rejiminin bölgedeki memurlara dağıtılmak üzere yolladığı mali destek ve maaşların devlet kurumlarında çalışanlara dağıtılmadığını vurgulayan yerel kaynaklar, terör örgütünün “Şam rejimi size mali yardım yollamıyor” diye propaganda faaliyeti yürüttüğünü kaydetti.

Örgütün, Afrin operasyonunun başından bu yana 112 sivili haksız yere tutukladığı, kendisine tehdit unsuru olarak gördüğü aktivist ve kanaat önderlerini ev hapsine aldığı da iddia edildi.

İDLİB’E YENİ GÖZLEM NOKTASI

TÜRK askeri konvoyu, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir ateşkes gözlem noktası oluşturmak üzere konuşlandı. Dün akşam sınırı geçen askeri konvoy, Ebu Zuhur İlçesi’ne bağlı Tel Tukan kasabasına ulaştı. Konuşlanılan noktanın yaklaşık 6 kilometre karşısındaki hatlarda, rejim ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor. Yeni gözlem noktası, Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 50 kilometre derinlikte.

Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikalin amacı, 6’ncı ateşkes gözlem noktasının oluşturulması. Anlaşmaya göre, TSK’nın 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor. Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin de İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait çok namlulu roketatarlar (ÇNRA), dün Hatay sınırından Afrin’e bağlı Cinderes Köyü kırsalındaki terör örgütü PKK/PYD mevzilerini füze yağmuruna tuttu.

TSK, jetlerin hedefleri vurduğu anların fotoğrafını paylaştı.

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