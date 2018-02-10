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Kirli işbirliği böyle deşifre oldu! Haritada yürüttüler

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Esad rejiminin YPG ve DEAŞ'la kirli işbirliği bir kez daha deşifre oldu.
Kirli işbirliği böyle deşifre oldu! Haritada yürüttüler
Kirli işbirliği böyle deşifre oldu! Haritada yürüttüler Kirli işbirliği böyle deşifre oldu! Haritada yürüttüler Kirli işbirliği böyle deşifre oldu! Haritada yürüttüler

Esad rejiminin YPG ve DEAŞ'la kirli işbirliği bir kez daha deşifre oldu. Terör konvoyunun Afrin’e geçişine izin veren rejim,DEAŞ’lı grubu, 24 saatte muhaliflerin kontrolündeki İdlib sınırına kaydırdı. Böylece muhaliflerle cephe hattı açılan DEAŞ, çatışmasızlık bölgesine saldırmaya başladı.

Türkiye’nin Afrin’de PYD/YPG’ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürerken, bin araçlık terör konvoyunu bir gecede Halep üzerinden Afrin’e geçişine izin veren rejimin, DEAŞ’le kirliği işbirliği de gün yüzüne çıktı. Önceki gün Hama’nın kuzeyindeki Rasim el-Hamamı’da DEAŞ’a göstermelik operasyon yapan rejim güçleri, teröristleri muhaliflerin kontrolündeki İdlib’in güneyindeki Umm Halakhill ve Zarzur’a taşıdı. DEAŞ’in 24 saatte 15 km ilerlemesi canlı Suriyeharitasına da yansıdı.

DEAŞ'lı teröristler uzun bir zaman sonra ilk kez önceki gece Hama’nın kuzeyindeki Rasim el-Hamamı’da rejim güçlerine saldırı düzenledi. Eş zamanlı olarak da Doğu Hama’nın Al-Sa’an kasabasında Suriye ordusuna ait bir zırhlı araç rokeatarla vuruldu. Rejimle Hama’da çatışan DEAŞ'lı teröristler, çok kısa bir süre sonra doğuya doğru ilerleyerek muhaliflerin kontrolündeki İdlib sınırına ulaştı.

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DEAŞ’a göstermelik operasyon yapan rejim güçleri, DEAŞ'lı teröristleri İdlib sınırına taşıdı. Rejim güçlerine rağmen DEAŞ'ın 15-20 km batıya ilerleyerek İdlib sınırına ulaşması canlı Suriye haritasında net olarak görüldü. Bir gün önceki (8 Şubat 2018) haritada İdlib’in batısında görülen DEAŞ , rejimle kirli işbirliği ile dün (9 Şubat 2018) sınırda muhaliflerle çatışmaya başladı.

Türkiye’nin, iki aydır rejim ve Rusya tarafından saldırılar düzenlenen İdlib’e yönelik hamleyi yakın takibe aldığı öğrenildi. Zeytin Dalı Harekatı’na ilk günden itibaren karşı çıkan, zaman zaman tehdit dili kullanan Esad yönetimi, Kobani ve Menbiç’te toplanan bin araçlık terör konvoyunun Halep üzerinden Afrin’e geçişine izin vermişti. 

‘TAKTİK İŞBİRLİĞİ’ AYLARDIR SÜRÜYOR

Esad rejimi ve DEAŞ bir süredir, Suriye’nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde muhaliflere karşı ilerlemek için taktik işbirliği yapıyor. Rejim, ekim 2017’de Hama’nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ’lı teröristlere yol açarak, İdlib’de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı. Koordineli hareket eden DEAŞ ve rejim, üç ay boyunca Rusya’nın muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerlemişti. AA’nın harita alan ölçümlerine göre, rejim güçleri ve DEAŞ, İdlib’in güneyi ve güneydoğusunda 3 ayda 3 bin 35 kilometrekare alanı ele geçirmişti. Böylece, Esad güçlerinin ulaştığı alan, Astana’da belirlenen ateşkes gözlem hattının ötesine geçmişti.

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