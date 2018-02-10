10 Şubat 2018 Cumartesi25 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:32Güneş 07:58Öğle 13:24İkindi 16:11Akşam 18:38Yatsı 19:59
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 113.590 -0.59
  • Altın: 161,573 -0.36
  • Dolar: 3,8298 0.12
  • Euro: 4,6829 0.00

Görüşmede alınan kritik karar! Erdoğan hemen talimat verdi

»
Erdoğan, Karamollaoğlu’na, “Birlik ve beraberlik içinde olunması gereken günlerden geçiyoruz. Yerli ve milli olan herkes elini taşın altına koymalı” dedi.
Görüşmede alınan kritik karar! Erdoğan hemen talimat verdi
Görüşmede alınan kritik karar! Erdoğan hemen talimat verdi Görüşmede alınan kritik karar! Erdoğan hemen talimat verdi Görüşmede alınan kritik karar! Erdoğan hemen talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı kabul yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmede Erdoğan, birlik beraberlik mesajı verdi. Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yanı sıra Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya ile Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ da hazır bulundu.

1 AY ÖNCEDEN RANDEVU TALEBİ

Saadet Partisi'nin yaklaşık 1 ay önceden bu görüşme için randevu talep ettiği öğrenildi. Görüşmenin planlanandan uzun sürmesi üzerine Başbakan Yıldırım MKYK toplantısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili geniş bilgi verdiği, Suriye ile ilgili yaptığı temasları aktardığı, terörle mücadele konusunda sınır içinde ve dışında gelinen noktayı değerlendirdiği öğrenildi. Toplantıda Karamollaoğlu, OHAL'in kaldırılmasını istedi, kararnamelerle gerçekleşen bazı ihraçların mağduriyetlere sebebiyet verdiğini iddia etti. Erdoğan'ın da Türkiye'nin zor ve olağanüstü bir süreçten geçtiğine, bu nedenle OHAL'in uzatıldığına dikkat çektiği belirtildi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: SP BİLGİLENDİRİLECEK

Görüşmede AK Parti ile MHP arasında devam eden Milli Mutabakat Komisyonu çalışmaları da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komisyon çalışmalarıyla ilgili olarak bir yetkiliyi Saadet Partisi'ne bilgi vermek için görevlendireceği ifade edildi. Kritik görüşmede ittifak konusu net ifadelerle gündeme gelmedi.

Erdoğan'ın, "Birlik beraberlik içinde hareket etmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Yerli ve milli olan herkesin elini taşın altına koyması gerekir" dediği öğrenildi.

Ortadoğu başta olmak üzere Endonezya ile Malezya'daki gelişmeleri de ele alan Erdoğan ve Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin kurucusu ve eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı ve bu coğrafyalarda yaptıklarını yad ettiler.

.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Görüşmede alınan kritik karar! Erdoğan hemen talimat verdiGörüşmede alınan kritik karar! Erdoğan hemen talimat verdiErdoğan, Karamollaoğlu’na, “Birlik ve beraberlik içinde olunması gereken günlerden geçiyoruz. Yerli ve milli olan herkes elini taşın altına koymalı” dedi.
AK Parti ile MHP birleşiyor mu?AK Parti ile MHP birleşiyor mu?Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bangladeş ziyaretinde mülteci kamplarını ziyaret etti ve Arakanlı Müslümanlarla bir araya geldi.
AK Parti'den flaş seçim açıklamasıAK Parti'den flaş seçim açıklamasıAK Parti sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
İşte AK Parti'de İstanbul'a gelecek isimİşte AK Parti'de İstanbul'a gelecek isimAK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan istifa eden Selim Temurci'nin yerine MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Bayram Şenocak'ın geleceği öğrenildi.
Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşüyor!Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşüyor!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu!CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu.
  • AK Parti İstanbul İl Başkanı istifa etti!09 Şubat 2018 Cuma 11:44
  • Kritik görüşme!08 Şubat 2018 Perşembe 22:05
  • HDP'nin yeni eş başkan adayları belli oldu08 Şubat 2018 Perşembe 14:50
  • 4 isim başkanlık için Ankara'ya davet edildi08 Şubat 2018 Perşembe 11:29
  • Kılıçdaroğlu'ndan delege iddialarına cevap!07 Şubat 2018 Çarşamba 15:10
  • Kurtulmuş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta07 Şubat 2018 Çarşamba 15:08
  • 10 ili etkiledi: Meclis’te bir ilk07 Şubat 2018 Çarşamba 14:42
  • CHP'li vekillerden terör sevicilere ziyaret07 Şubat 2018 Çarşamba 13:20
  • AK Parti'den çok önemli ittifak çıkışı07 Şubat 2018 Çarşamba 12:35
  • Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Davos'ta 'Afrin' ayarı07 Şubat 2018 Çarşamba 11:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri