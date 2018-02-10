Harekat hız kazandı! 11 km derinliğinde büyük temizlik başladı

Zeytin Dalı Harekâtı 22'nci gününde devam ediyor. Harekatta önemli aşamalar kaydedildi. TSK'nın ilerleyişi devam ederken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor. İlk günden bu yana 1062 terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 21’inci gününde 5 köy daha PKK/PYD’li teröristlerden temizlendi. 19 hedef havadan imha edildi, terör hedefleri hem havadan hem karadan yoğun şekilde bombalandı.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda hava harekâtının yeniden başlamasıyla operasyon hız kazandı. Afrin’deki terör hedefleri, gece yarısından itibaren havadan ve karadan yoğun şekilde ateş altına alındı. TSK ve ÖSO unsurları Afrin’in batısındaki Nisriyye, Dükkan, Eşkan ve Cukali Favkani ve Orta Çakallı köylerini terörden arındırdı.

19 HEDEF İMHA EDİLDİ

Böylece harekât kapsamında 46 köy ve nokta kurtarılmış oldu. Genelkurmay Başkanlığı da önceki gece hava harekâtıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedefin imha edildiğini, bölgeden elde edilen bilgilere göre operasyonda bir askerin şehit olduğunu, 34 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 62’ye yükseldi.

07.50 : Türk savaş uçakları, gece saatlerinde YPG'nin terör hedeflerine bomba yağdırdı. Uçakların bomba bıraktığı yerlerde gerçekleşen şiddetli patlama sesleri, sınır hattından net şekilde duyuldu. Vurulan yerler arasında, Bafelyun Dağı da bulunuyor.

07.45 : Dün sekiz noktanın birden YPG'li teröristlerden temizlenmesiyle batı cephesinde hat birleşti.

07.40 : Türkiye'nin İdlib'e gönderdiği yeni konvoy, Sarakib'ten geçti. Kasabada yaşayanların Türk konvoyunu büyük sevgi gösterisiyle karşıladığı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Konvoyun Tel el Sultan'a gittiği bildiriliyor.

07.20 : Terör örgütünün inşa ettiği bazı binaların Türk ordusunun saldırılarında yerle bir olduğu, uydu görüntülerinde ortaya çıktı.

04.00: TSK tarafından Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik havadan ve karadan gerçekleştirilen bombardıman, Kilis sınır bölgesinden duyuluyor.