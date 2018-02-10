10 Şubat 2018 Cumartesi25 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:32Güneş 07:58Öğle 13:24İkindi 16:11Akşam 18:38Yatsı 19:59
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 113.590 -0.59
  • Altın: 161,573 -0.36
  • Dolar: 3,8298 0.12
  • Euro: 4,6829 0.00

Yarar: Biz Afrin'de yedi düvelle savaşıyoruz

»
Yarar: Biz Afrin'de yedi düvelle savaşıyoruz
Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, ''Gelin şuna karar verelim; biz Afrin'de PKK ile mi mücadele ediyoruz? Biz PKK'ya terör operasyonu yapıyoruz, ama yedi düvelle savaşıyoruz. İşin doğrusu bu." dedi.
Yarar: Biz Afrin'de yedi düvelle savaşıyoruz Yarar: Biz Afrin'de yedi düvelle savaşıyoruz Yarar: Biz Afrin'de yedi düvelle savaşıyoruz

AK Parti Çorlu Gençlik Kolları tarafından Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ''Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'' başlıklı konferansta konuşan Yarar, işi gereği pek çok ülkede bulunduğunu, birçok ordu gördüğünü anlatarak, "Onların yüzlerindeki korkuyu bilirim. Ama bizim askerlerimiz gibi hak yoluna savaşan ve mücadele eden bir ordu yok. Bizim askerimizin yüzünde hiçbir süreçte en ufak bir korku bile görmedim." dedi.

'İŞİN DOĞRUSU BU'

Zeytindalı Harekatı'na değinen Yarar, "Afrin'in alınmaması gibi bir durum yok. Mesele yalnızca Afrin değil, mesele Afrin'de sadece PKK ile uğraşmamız değil, sorun yalnızca PKK değil. Gelin şuna karar verelim; biz Afrin'de PKK ile mi mücadele ediyoruz? Biz PKK'ya terör operasyonu yapıyoruz, ama yedi düvelle savaşıyoruz. İşin doğrusu bu.'' değerlendirmesini yaptı.

Yarar, mesleğe başladığından bu yana her dönemi incelediğini belirterek, şunları anlattı:

"Birçok yeri geziyor ve görüyorum. Bugün Afrin diye konuştuğumuz yer var, ben tam o bölgede 1989'da görev yaptım. İlk görevimde, iki teğmen kura çektik ve oraya gittik. Arkadaşlar, binamız barakaydı, yağmur yağdığında yukarıdan aşağıya sular akardı. İçme suyumuzu bile taşıma ile başka yerlerden getirirdik. Altımızda yalnızca tenteli kamyonlar vardı. Benzinimiz biterdi, araçlarımız bozulurdu ve biz 30 kilometre yolu yaya olarak yürürdük. Size şu an 1989 yılını anlatıyorum. Devre arkadaşım orada 1990 yılında PKK ile girdiğimiz çatışmada şehit oldu tam Afrin'in karşısındaki noktada. Geçen gün karakola saldırıp iki askerimizi şehit ettikleri yerde şehit oldu. O dönemde birliğimize bir tane zırhlı araç getirtemedik."

Türkiye'nin bugün saygın bir ülke olarak görüldüğünü ifade eden Yarar, toplumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu belirterek, "Biz, toplum olarak Sayın Cumhurbaşkanının arkasında duracağız ki bize baktıklarında nişan alacakları 80 milyon insanı görecekler." dedi.

Konferans sonunda AK Parti Gençlik Kolları tarafından, Yarar ve Elbab'da Uzman Çavuş olarak görev yapan Mehmet Kuzu'nun babası Cemil Kuzu ile Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın annesi Fadime Acar'a çiçek takdim edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yarar: Biz Afrin'de yedi düvelle savaşıyoruzYarar: Biz Afrin'de yedi düvelle savaşıyoruzGüvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, ''Gelin şuna karar verelim; biz Afrin'de PKK ile mi mücadele ediyoruz? Biz PKK'ya terör operasyonu yapıyoruz, ama yedi düvelle savaşıyoruz. İşin doğrusu bu." dedi.
Yaşlı adama parkta iğrenç tuzak! Genç kız...Yaşlı adama parkta iğrenç tuzak! Genç kız...Adapazarı'nda, bankta oturan yaşlı adama sokulan genç kız cüzdanını çalarken polisler tarafından suçüstü yakalandı.
İlkokul öğrencisinden Afrin'e duygulandıran hediyeİlkokul öğrencisinden Afrin'e duygulandıran hediyeAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde eğitim veren Asarcık İlköğretim Okulu öğrencileri, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe hediyeleriyle destek verdi.
Gerekçeli karar açıklandı!Gerekçeli karar açıklandı!İstanbul Tuzla'da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz’e ilişkin gerekçeli karar yazıldı.
Ahu Tuğba'nın kızı! Erdoğan'ı seviyorum diye...Ahu Tuğba'nın kızı! Erdoğan'ı seviyorum diye...Tuğba'nın avukatı "Bir avukat olarak encümenin verdiği idari para cezasını görünce ben de şaşırdım. Çünkü bu konuda açılan davaları kazandık, cezalar iptal edildi. Bu ceza mükerrer oldu. Yani hukuka uygun değil" dedi.
Eve geç geldiler diye evden kovdu, cezayı yedi!Eve geç geldiler diye evden kovdu, cezayı yedi!Gezmeden, Bağcılar’daki evlerine geç geldikleri gerekçesiyle karısı ve iki çocuğunu gece vakti evden kovan 41 yaşındaki kamyon şoförü Ş.A.’ya mahkeme kötü muamele suçundan 6 ay hapis cezası verdi.
  • Polis bile şoke oldu! Tam 5 milyon 200 bin TL!09 Şubat 2018 Cuma 13:48
  • Ölüm korkusuyla yaşıyor! Erdoğan'dan yardım istedi09 Şubat 2018 Cuma 13:21
  • Özçekim merakı canına mal oldu09 Şubat 2018 Cuma 13:21
  • Sahte savcının çaldığı altınlar çamaşırından çıktı09 Şubat 2018 Cuma 12:58
  • Kanal D'den kovulan İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu!09 Şubat 2018 Cuma 12:51
  • Çaycı diye alıp 10 milyonluk vurgun yaptılar09 Şubat 2018 Cuma 12:20
  • Evinde silah üretim atölyesi kurmuş09 Şubat 2018 Cuma 12:19
  • Tecavüz mağduru liseli kıza büyük şok!09 Şubat 2018 Cuma 10:45
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar09 Şubat 2018 Cuma 09:00
  • Ara Güler Kahramanın Sonu'nu belgeledi! Örneği yok08 Şubat 2018 Perşembe 14:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri