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Yağışlar böyle devam ederse...

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Yağışlar böyle devam ederse...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, bu yıl yağışlarda ciddi şekilde azalmanın olduğunu ve yağış rejimindeki değişikliğin bu yıl tarımsal kuraklık riskine yol açabileceğini söyledi.
Yağışlar böyle devam ederse... Yağışlar böyle devam ederse... Yağışlar böyle devam ederse...

Önceki yıllara oranla bu yılki yağışların az olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Demir, bu durumun kuraklığa neden olabileceğini dile getirdi. Olası kuraklık riskine karşılık şimdiden bazı önlemlerin alınması gerektiğini kaydeden Demir, suyun kullanımı noktasında özellikle vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Dünyadaki iklim değişikliklerindeki sıkıntıların Türkiye'de de yaşanmaya başlandığını belirten Demir, "Türkiye'deki yağışlarda son 3 yıldaki azalmalar, bu yıl biraz daha fazla yaşanmaya başladı. Bu yıl yağış rejiminde ciddi değişiklikler yaşanıyor. Yağış rejimindeki bu değişiklik sadece su kaynaklarımızı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda kuraklık riskini de beraberinde getiriyor. Meteorolojik, hidrolojik kuraklığı zaman zaman yaşıyoruz. Ama bu sene yağış rejiminin böyle devam etmesi halinde beklentiler tarımsal kuraklık riskinin de olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde yağış rejiminde bir düzelme olursa bu risk biraz daha azalabilir.

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde mevcut su kaynaklarında ve kuraklık riskiyle birlikte tarımsal üretimde de ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunun için bu günden almamız gereken tedbirler var. Tabii bu sıkıntılar olacak diye korkuya kapılmaya gerek yok. Bu tür sıkıntıları zaman zaman bazı ülkeler yaşayabiliyor.

Biz tedbirlerimizi bu günden alırsak, halkımızı daha duyarlı hale getirirsek, suyu daha doğru kullanırsak bu riskleri daha düşük seviyeye indiririz. Bu konuda Tarım Bakanlığı ve Enerji Bakanlığımızın önemli çalışmaları var. En önemli konulardan biri suyun kullanılması noktasında vatandaşımızın bilinçlendirilmesi lazım. Çünkü bir damla su bir hayat demektir. Eğer bir damla suyun kıymetini bilerek onu geleceğe taşırsak suyla ilgili sıkıntıları daha az yaşarız. Mevcut kaynaklarımızı gelecek nesillere taşıma noktasında da sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz" dedi. 

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