Evde test sürüşü dönemi

Alıcıya ‘gel 1 yıl kiracı ol, evi test et, istersen al’ diyorlar. Üstelik tüketicinin 1 yıl boyunca ödediği bedel ev fiyatından düşülüyor. Eğer 1 yıl sonunda alım yapmazsa bir yaptırımı olmadan kiracılığı sürüyor, ya da taşınıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre bu sistemin konut pazarını canlandırmasının yanı sıra alıcı için iki önemli avantajı bulunuyor. İlki alıcı sürekli yaşayacağı bölgeyi deneyimleyip uyum sağlayıp sağlayamayacağını görüyor. İkincisi ekonomik durumu o an için müsait değilse zaman kazanıyor.

KİRALA SONRA AL

Otel ve gayrimenkul geliştirme alanlarında danışmanlık veren Servotel’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Heyfegil, düzenlenen basın toplantısında gayrimenkulde değişen trendleri değerlendirdi.

Müşterilerin satın alacağı gayrimenkulü ve ortamı deneyimlemek istediklerini belirten Heyfegil, “Konutta ‘önce kirala, sonra al’ kampanyaları önümüzdeki dönem artacak. Biz Zekeriyaköy ve Bahçeşehir’de denedik ve çok iyi dönüş aldık. Zaman içinde elinde büyük envanteri olan firmalar buna dönecek” dedi. Hem konut hem de ofis pazarında tüketicilerin talep ve beklentilerinin değiştiğini belirten Heyfegil, “Yeni trend basitlik ve konfor. Artık alıcı 6-7 odalı villa istemiyor. Eskiden ortalama 300 metrekare villa yapılırdı, artık talep ortalama 150 metrekarede. Daha ulaşılabilir ve yönetimi kolay yaşam alanları öne çıkıyor. Sosyal alanlarda da bu böyle. Büyük, kullanılmayan sosyal alanlar alıcıya maliyet olarak dönüyor, kira kadar aidatlar çıkıyor. Ofiste de durum benzer. Artık işveren de çalışanını sabah 9’da ofiste istemiyor. Önemli olan işlerin çözülür olması, o nedenle büyük ofislere de ihtiyaç azalıyor” dedi.

OTURMA KİRALA

‘Önce kirala sonra al’ konseptinin yanı sıra son dönemde ilginin arttığı diğer bir model de ‘oturmadığın dönem kirala’. Bu modelde bir rezidans daire alıyorsunuz, siz belli dönem kaldıktan sonra kurumsal bir işletme bunu otel konseptiyle sizin adınıza kiraya veriyor ve siz bundan gelir elde ediyorsunuz. Yatırımcıların bu alanla oldukça ilgili olduğunu ve bu tip projelerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Heyfegil, başarılı bir yönetim varsa normal kiradan yüzde 50’ye kadar daha fazla gelir elde edildiğini dile getirdi. Heyfegil, İstanbul’da Basın Ekspress, Bahçelievler ve Kartal’da inşa edilen projelerde bu modele dönüldüğünü belirtti.

AVRUPALI TURİST GERİ DÖNÜYOR

Son dönemdeki otel yatırımlarını da değerlendiren Heyfegil şunları söyledi: “2017’de otellerde doluluk oranı arttı ama oda fiyatları düştü. Ama önemli iptaller yemedik. Bu dönem Avrupalı turist de gerçeği gördü. Başka ülkelere gitti, uygun fiyata aynı kaliteyi görmedi ve şimdi geri dönüyor. Yabancı otel yatırımcısı açısından bakarsak ise Türkiye’yi hiçbir zaman listeden çıkarmadılar. Biz Türkiye’de olmayan 4 önemli markayla görüşüyoruz.”