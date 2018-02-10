Kredi müjdesi! Yüzde 100 indirim yapılacak

Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla yapılan düzenleme ile birlikte 100 bin liraya kadar kredilerin faizlerinde yüzde 100 indirim uygulanacak.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince (Tarım Kredi), tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla yapılan düzenleme çerçevesinde, gerçek veya tüzel kişi üreticilere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve lisanslı depo yatırımlarına yönelik krediler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM), 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Banka tarafından uygulanan tarımsal kredi faiz oranlarından hayvansal ve bitkisel üretim kalemlerinde indirim yapılarak, kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilecek.

Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti, krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenecek.

Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek veya tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla azami 10 milyon liraya kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilecek.

Bankacılık Kanunu'nun risk grubu tanımına giren işletmelere söz konusu karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı üretim konuları itibarıyla belirlenen kredi üst limitlerini aşamayacak. Risk grubundaki işletmeler bu karar kapsamında tek bir işletme kabul edilecek.

Üreticiler indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre ve yatırımla işletme dönemleri esas alınarak kademeli olarak yararlandırılacak.

Örneğin, sütçü, etçi, kombine sığır yetiştiricilerine kredi üst limiti 12,5 milyon lira olmak üzere alacakları 100 bin liraya kadar kredilerin faizlerinde yüzde 100 indirim uygulanacak. Bu oran 100 bin lira ile 750 bin lira arasındaki kredilerde yatırım döneminde yüzde 100, işletme döneminde yüzde 50, 750 bin lira ile 5 milyon lira arasındaki kredilerde sırasıyla yüzde 75 ve yüzde 50, 5 milyon lira ve 12,5 milyon lira arasındaki kredilerde yüzde 50 ve yüzde 25 olarak uygulanacak. Yaygın hayvansal üretimde de 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilebilecek.

Damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı sektörü, kanatlı damızlık yetiştiriciliğinde alınacak kredilerde de değişen oranlarda faiz indirimi sağlanacak.

Su ürünleri sektöründe de üst limiti 5 milyon lira olmak üzere 100 bin liraya kadar hem yatırım hem de işletme döneminde faizsiz kredi verilecek. 100 bin lira ile 5 milyon lira arasındaki kredilerin faizlerinde de yatırım döneminde yüzde 100, işletme döneminde yüzde 50 indirim uygulanacak.

Bitkisel üretim

Bitkisel üretimde de kontrollü örtüaltı tarım yapan işletmelere, kullanacakları 750 bin liraya kadar olan kredilerin faizlerinde yatırım döneminde yüzde 75, işletme döneminde yüzde 50 indirim yapılacak.

Yaygın bitkisel üretim için kullanılan 250 bin liraya kadar kredi için de faizlere yüzde 50, 250 bin lira ile 750 bin lira arasındaki krediler için de yüzde 25 indirim uygulanacak.

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi için 10 milyon liraya kadar, bunların kullanımı için de 100 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlanabilecek.

Ayrıca, süs bitkisi üretimi, stratejik bitkisel üretim, sera modernizasyonu, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları, tarımsal mekanizasyon, modern sulama, arazi alımı, lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu ve tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar da kredi faizi indirimi yoluyla desteklenecek.

Öte yandan, tarımsal amaçlı kooperatiflerin üretimlerine yönelik krediler için de üst limitler ve faiz indirim oranları belirlendi.

Kararla ayrıca, kredi kullanarak yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunluluğu getirildi.