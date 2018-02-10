Bursaspor revire döndü! Batalla ve Sow...

Süper Lig'in 21'inci haftasında Bursaspor, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile kozlarını paylaşacak.

Yeşil beyazlı ekipte eksikler dikkat çekiyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan kaptan Pablo Martin Batalla bu maçta da forma giyemeyecek. Batalla'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir ve Cristobal Jorquera da takımını yalnız bırakacak. Kasık ağrılarının artması sebebiyle dünkü idmanda yer almayan Moussa Sow'un da Manisa'da oynaması beklenmiyor. Akhisarspor'da ise Kadir Keleş sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Her iki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor.

BURSASPOR İÇİN DÖNÜM MAÇI

Bursaspor için bu karşılaşmanın önemi ise camia tarafından bir dönüm maçı olarak görülmesi. Beşiktaş maçında ortaya koyduğu futbol ile beğeni toplayan yeşil beyazlı ekip, aynı mücadeleyi yarın da sahaya yansıtmak istiyor. Teknik Direktör Paul Le Guen, hafta boyunca Beşiktaş maçında ortaya konan futbolcu Manisa'da görmek istediğini oyuncularına iletirken, yeşil beyazlı ekip yarın alacağı galibiyetle hem 3 puan hasretine son vermek hem de sıralamada ilk 10'daki yerini koruma peşinde.

YUSUF ERDOĞAN İLE OLCAN ADIN FORMDA

Ligde geride kalan 20 haftada iki takımda rakip kaleye en az şut çeken ekipler oldu. Manisa ekibi 196, Bursaspor ise 198 şutla bu alanda son iki sırada yer aldı. Yeşil beyazlı ekip bu sezon ceza sahası dışından 8 golü kalesinde görürken, ceza sahası dışından en fazla gol yiyen ekip konumunda ancak Akhisarspor'un 20 maçta buradan sadece 1 golü bulunuyor. Bursaspor'da Yusuf Erdoğan takımının attığı son 3 golün ikisinde asist yapan oyuncu olarak formda bir görüntü çizerken, ev sahibi ekipte ise Olcan Atın son 5 golün 3'üne 2 gol ve 1 asist ile katkı verdi.