"Man adası" iddiaları için karar çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para gönderdikleri ve yurt dışına para kaçırdıkları'' iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
AA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Kılıçdaroğlu'nun iddiası üzerine ''suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak veya yurt dışına çıkarmak'', ''gelirin beyan edilmemesi suretiyle vergi ziyanına sebebiyet vermek'' ve "vergi kaçakçılığı" suçlarından başlatılan soruşturma tamamlandı.
Başsavcılık, soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.