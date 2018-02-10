10 Şubat 2018 Cumartesi25 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:32Güneş 07:58Öğle 13:24İkindi 16:11Akşam 18:38Yatsı 19:59
    • 14°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 113.590 -0.59
  • Altın: 161,573 -0.36
  • Dolar: 3,8298 0.12
  • Euro: 4,6829 0.00

Bahçeli'den sert sözler! Kalın kafaları almıyor

»
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler, barajın yüzde 50 artı 1'e çıktığını ne zaman idrak edecek. MHP'nin baraj sorunu yok diyorum, kalın ve kabuk kafaları almıyor."dedi.
Bahçeli'den sert sözler! Kalın kafaları almıyor
Bahçeli'den sert sözler! Kalın kafaları almıyor Bahçeli'den sert sözler! Kalın kafaları almıyor Bahçeli'den sert sözler! Kalın kafaları almıyor

Partisinin il ve ilçe başkanları toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, kurultay tartışmalarını hatırlattı ve "Gizli hesap yapanlar bizim nezdimizde insan bile olamaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da düzenlenen il ve ilçe başkanları toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Olağanüstü kongre derdine kapıldılar. Temellerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Otellerde toplandılar, fitne kazanı kaynattılar. Amaç Türk milletinin son kalesini kapatmaktı. Başardılar mı? Elbette, asla. Davamız dualıdır, himaye Allah'tandır. Destek aziz Türk milletindendir. 3 hilal okyanus ötesinin eline düşemezdi, düşmedi. 

İNSAN BİLE OLAMAZLAR

Bu süreçte umutsuzluğa kapılanlar oldu. Kozlar paylaşıldıktan sonra ileri atılanlar oldu. Yaşanan ne varsa davamızın vicdanında saklıdır. Dava adamlığı karşılıksız adanmayı gerektirir. Dava adamlığı yüksek ruh, sadakat ister. Gizli hesap yapanlar bırakınız dava adamı olmayı bizim nezdimizde insan bile olamaz. Nice badireleri alt ederek muazzam bir mücadele disipli gösteren arkadaşlarım gerçek bir dava adamıdır.

Türk milleti MHP'den gelecek sese kilitlenmiştir. İç huzur ve düzenimizi sarsacak dengesizliğe müsaademiz söz konusu olmayacaktır. Kendi arzu ve beklentilerini her şeyin üzerine çıkaranlara dikkat ediniz. Bunlara karşı tedbir alınız. Egolarına boyun eğenlerle davanın ilerlemesi imkansızdır. İşgal ettikleri makamlarla üstünlük taslayanları hoş göremeyiz. 

TRENDEN İNENLER...

Merhamet, meşruiyet ve muhabbetten ayrılmadan önümüzde bakacağız. Küskünlükleri telafi edeceğiz. Dargınlıkları gidereceğiz. gaflete kapılıp yanılıp yenilip yanlışa düşen sonra da vicdanen pişmanlık duyan, dürüst bir şekilde hatasını kabul edenleri tekrar kazanacağız. Ancak bu davaya ihanet edenleri, mahkeme kapılarında korsan kurultay salonlarında her kepazeliğin başını çekmişleri dünya durdukça affetmemiz söz konusu olmayacaktır. Trenden inen indikleri yerde kalmışlardır.

Yapılanları unutmadık. Hakaret ve hainlikleri hiç ama hiç aklımızdan çıkarmadık. Davamız ezelden beri haklıydı. Şimdi hak verenler çoğaldı. Hakkımızı teslim edenler arttı. Haklı çıkmakla avunmayacağız. Hep bir fazlasını yapacağız. Küçüklük boyun değil boyunduruk altına alınmış zihnin tasviridir.

Olağa kurultayımız 18 Mart'ta yapılacaktır. Olağanüstü kurultay çığırtkanlıkları tel tel dağılmıştır. 18 Mart kurultayımız millete beka kurultayıdır. 

VATAN OLMAYINCA NEYİN SİYASETİNİ YAPACAĞIZ

MHP 2019 yılının Mart ayında yörenin şartlarına göre tavır ve tutum alacaktır. Darbe girişiminden sonra Yenikapı'da bir ruh doğdu. Biz bu ruha ortak olduk, bu kapıdan içeri girdik. Adalet ve Kalkınma Partisi ile oturup konuştuk. Yeni hükümet sistemi üzerinde uzlaşmaya vardık. Çünkü bekamız tehdit altındaydı. Vatanı kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız?

BARAJ YÜZDE 50+1

Baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler, barajın yüzde 50 artı 1'e çıktığını ne zaman idrak edecek. Yüzde 10'u ağızlarında sakız gibi çiğneyenler ittifaktan medet umduğumuzu yüzsüzce dillerine dolayanlar 15 Temmuz FETÖ ihanetinin yarım kalmasına üzülenlerden başkası değildir. Bunlar eski Mısır'da yaşasalar Hz Musa'ya karşı Firavun'da birleşirlerdi. MHP'nin baraj sorunu yok diyorum, kalın ve kabuk kafaları almıyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminin tam olarak oturması maksadıyla 2019'da Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğimizi açıkladık."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK'dan peş peşe Afrin açıklamalarıTSK'dan peş peşe Afrin açıklamalarıTSK'dan yapılan açıklamada Afrin'de devam eden operasyonlarda 3 askerin şehit olduğu ve 5 askerin de yaralandığı duyuruldu. TSK yaptığı ikinci açıklamada da 2 askerin şehit olduğu 4 askerin ise yaralandığı duyuruldu.
TSK acı haberi duyurdu: 3 şehit, 5 yaralıTSK acı haberi duyurdu: 3 şehit, 5 yaralıTSK'dan yapılan açıklamada Afrin'de devam eden operasyonlarda 3 askerin şehit olduğu ve 5 askerin de yaralandığı duyuruldu.
Halk TV'de Afrin skandalıHalk TV'de Afrin skandalıCHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'de skandal bir yayına imza atıldı. Haber programında 'Milli Eğitimden talimat' başlığı ile verilen haberde Türkiye'nin Afrin harekatı saldırı olarak nitelendirildi.
Rusya'dan İsrail'e sert uyarıRusya'dan İsrail'e sert uyarıRusya, Suriye'deki büyük çaplı İsrail hava saldırılarının, Rus askerlerinin hayatlarını tehlikeye atmasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu açıkladı
Bölgeyi İsrail için cehenneme çevirebilirizBölgeyi İsrail için cehenneme çevirebilirizİran'a ait insansız bir hava aracını düşürdüğünü öne sürerek İran'ı "ateşle oynamakla" tehdit eden İsrail'e Tahran'dan aynı sertlikte yanıt geldi.
Su ararken gaz çıktıSu ararken gaz çıktıNiğde'de bir çiftçinin içme suyu bulmak için açtırdığı sondaj kuyusundan çıkan gazın yanması yetkilileri harekete geçirdi.
  • Bombayı beşiğin altına saklamışlar!10 Şubat 2018 Cumartesi 18:14
  • Bir şehidimiz kimliği belli oldu!10 Şubat 2018 Cumartesi 18:08
  • Düşen helikopter güdümlü füzeyle mi vuruldu?10 Şubat 2018 Cumartesi 18:06
  • Düşen helikopterle ilgili TSK'dan flaş açıklama!10 Şubat 2018 Cumartesi 16:13
  • Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü10 Şubat 2018 Cumartesi 14:56
  • CHP'ye çok sert 'Afrin' cevabı!10 Şubat 2018 Cumartesi 14:20
  • Dev projede sıcak gelişme! Erdoğan noktayı koydu10 Şubat 2018 Cumartesi 14:00
  • Hükümetten flaş yerli otomobil çıkışı10 Şubat 2018 Cumartesi 13:40
  • İsrail uçağı düştü! ABD'den son dakika kararı10 Şubat 2018 Cumartesi 13:18
  • YPG'ye giden 250 bin cesaret hapı yakalandı!10 Şubat 2018 Cumartesi 13:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri