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FIFA menajeri Beşiktaş'ı açıkladı! Belhanda...

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FIFA menajeri Beşiktaş'ı açıkladı! Belhanda...
FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, Dursun Özbek döneminde yapılan Younes Belhanda transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Yeşilbaş, Belhanda'nın Galatasaray ile anlaşmak üzereyken "beni Beşiktaş'a götür" dediğini iddia etti.
FIFA menajeri Beşiktaş'ı açıkladı! Belhanda... FIFA menajeri Beşiktaş'ı açıkladı! Belhanda... FIFA menajeri Beşiktaş'ı açıkladı! Belhanda...

İşte FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş'ın açıklamaları: 

Yeşilbaş "Belhanda'yı ben zamanında Galatasaray'a getirebilirim demiştim. 5 milyon euroya anlaşmıştım iyi bir pazarlıkla bu fiyata inilecekti. Galatasaray daha sonra bu transferi 8 milyon Euro'ya bitirdi. Aradaki 3 milyonluk farkın ne olduğunu bilmiyorum, menajere mi verildi bilemem.

Şimdi Galatasaray 8 milyon Euro ödedi, gazetenin haberine göre ayrıca 1.5 milyon euro menajer komisyonu ödenmiş gözüküyor. 9.5 milyon euroya mal oldu. Ben Belhanda için teklifimi Levent Nazifoğlu'na yapmıştım, bana herhangi bir cevap gelmedi 10 gün sonra 5 milyon euroya anlaştığım Belhanda 9.5 milyon euroya Galatasaray'a geldi." dedi.

'Beni Beşiktaş'a götür'

Yeşilbaş "Belhanda Galatasaray'la anlaşırken bana haber gönderip beni Beşiktaş'a götür diye mesaj gönderdi bunu da Belhanda'ya yakıştıramadım" dedi.

Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu da 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada "Belhanda'ya benim dönemimde de taliptik. O zaman 5M€ civarına alabiliyorduk. Süresi azalırken 8-10M€'ya geldi" şeklinde konuşmuştu.

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