Trabzon'da şok: Kesip mahalleliye sattı!

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde bir sığıra şarbon teşhisi konulmasına rağmen hayvan sahibinin sığırı keserek etini mahalledeki vatandaşlara sattığı iddia edildi. Mahallede bir kişinin ölümü nedeniyle panik yaşayan 56 kişi Trabzon'daki hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Ağaçlı köyünde meydana gelen olayda iddiaya göre; bir hafta önce bir sığır sahibi sığırın derisindeki lekeleri veterinere göstermesinin ardından veterinerin şarbon tanısı koyduğu ve hayvandan aldığı dokuyu incelenmesi için Ankara'ya gönderdi. Ancak sığırın sahibi olan vatandaş eve döndüğünde hayvanının telef edilmesini gönlü el vermeyerek sığırı keserek bir kısmını evine ayırdıktan sonra kalanını da mahalleliye sattı. Son bir haftada mahallede bir kişinin hayatını kaybetmesi ve olayın duyulması üzerine panik yaşayan mahalle halkı halsizlik, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Dün geceden bu yana hastaneye 56 kişi başvururken, hastanede tedavi gören 3 kişide şarbon şüphelerine rastlandığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, köy karantina altına alındı.