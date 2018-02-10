ABD'nin Katar'daki "yüksek seviyeli alarmı" bir F16 savaş uçağının Suriye tarafından vurulup düşürülmesinin ardından geldi.
Israil ordusundan Albay Jonathan Conricus, yaptığı açıklamada, "Bir savaş hilekopterimiz, Suriye'den havalanan bir İran insansız hava aracını (İHA) düşürdü" dedi ve ekledi:
"İsrail savunma güçleri, İsrail hava sahasına İHA yollanan Suriye'deki İran kontrol sistemlerini hedefledi. Suriye'nin hava savunma sistemlerinden gelen yoğun ateş sonucu bir F16 İsrail topraklarına düştü, pilotlar sağ kurtuldu."
Suriye'nin resmi Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberinde, "Askeri bir kaynak düşman İsrail’in Güney Bölgesinde askeri mevkilere karşı yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu ve hava savunma güçlerimizin yine saldırıya başarıyla karşı koyduklarını belirtti" denildi.
Suriye'nin devlet televizyonundan yapılan açıklamada da, "Hava savunma sistemimiz İsrail uçağını düşürdü" denildi.
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İsrail uçağı düştü! ABD'den son dakika kararı
ABD'nin Katar'daki "yüksek seviyeli alarmı" bir F16 savaş uçağının Suriye tarafından vurulup düşürülmesinin ardından geldi.
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