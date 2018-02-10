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"Hayal proje" hayata geçiyor!

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"Hayal proje" hayata geçiyor!
Van'ın Gevaş ilçesinden Akdamar Adası'na kadar gölün altından geçirilecek 3,8 kilometre uzunluğundaki hat ile adaya tatlı su verilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesinde "hayal proje" olarak adlandırılan "Akdamar Adası'na tatlı su götürülmesi" düşüncesini hayata geçiriyor. 

Belediye bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından hazırlanan proje kapsamında Gevaş ilçesinden Akdamar Adası'na kadar gölün altından geçirilecek 3,8 kilometrelik hat aracılığıyla, adaya tatlı su verilecek.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Akdamar Adası'nın Van'ın en önemli değerleri arasında olduğunu belirterek, "Artos Dağı'nın eteklerinden çıkan kaynak suyu, adaya taşınacak. Gevaş için inanılmaz bir proje." dedi.

Hakan, projenin ilk olarak 2014 yılında gündeme geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Büyükşehir yasasıyla bu işi VASKİ'nin yapması gerekiyordu. Bölge hem SİT alanı hem de müze statüsünde olduğu için birden fazla kurumu ilgilendiren bir proje olmalıydı. Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu Van'a ilk geldiklerinde Gevaş'ı ziyaret etmişlerdi. Biz de bu konuyu kendilerine anlattık. Vali Bey de ciddi bir şekilde konuya eğildi, kabul etti ve mantıklı buldu."

Hakan, bu yıl adayı 150 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

Adanın kuraklıktan kurtarılması amaçlanıyor

Adada badem ağaçlarının bulunduğunu anlatan Hakan, şunları kaydetti:

"Buradaki yeşilliğin, ağaçların çok büyük kısmı badem ağacından oluşuyor. Endemik asırlık ağaçlar var. Çoğu Cumhuriyet öncesi dikilmiş. Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin belirtisini burada da gördük. Son 10 yılda buna şahidiz, ciddi bir kuraklaşma var. Eğer biz tedbir almazsak Akdamar Adası'nın çölleşmesiyle karşı karşıyayız. Özellikle badem ağaçlarının kurtarılması ve buranının 12 ay boyunca yeşil kalması, turistlerin de daha güzel bir mekana gelmesi için bu proje önemli."

Hakan, adanın yanı sıra kıyıda su ihtiyacı olan birçok mahallenin de projeden faydalanacağının altını çizdi.

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