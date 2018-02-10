Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(Zeytin Dalı Harekatı) Afrin şehir merkezi bu harekatın kapsamı içerisinde olan yerleşim yerlerinden bir tanesidir. 'Afrin şehir merkezine girmeyin' demek, 'oradaki teröristlere dokunmayın' demektir. 'Orayı PYD, YPG, KCK, PKK teröristlerinden arındırmayın' demektir. Bunu ana muhalefet partisinin dillendirmesi anlaşılır gibi değildir."
10 Şubat 2018 Cumartesi25 C.Evvel 1439
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CHP'ye çok sert 'Afrin' cevabı!
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