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Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Afrin Harekatı'nda bir helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı.
Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü
Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti istanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme toplantısında Afrin'de bir Türk helikopterinin düşürüldüğünü açıklayarak, "Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadeleyi yürütüyor.Bu sabah itirabiyle 1141 terörist etkisiz hale getirildi.  Az önce bir helikopterimiz düşürüldü.   Tabi ki bütün bunlar olacak. Bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Dün çok miktarda füze depolarını yok etmiştik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Bunların bedelini çok ağır ödeteceğiz. Bizim bir helikopterimiz gidecek ama bunun bedelini onlar katbekat ödeyecekler." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk.

SELİM TEMURCİ İLE FARKLI GÖREVLERDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini Selim Temurci'den alan Bayram Şenocak kardeşimi tebrik ediyorum. Selim Temurci kardeşimle farklı görevlerde çalışmaya devam edeceğiz.Ülkemizde değişimin öncülüğünü kimseye bırakmamakta kararlıyız. Bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır.

EKSİKLERİMİZ ELBET VARDIR

Bir yandan belediyelerimizle bir yandan geçtiğimiz 15 yıllık dönemdeki hükümetlerimiz, bakanlıklarımız, resmi kuruluşlarımız vasıtasıyla İstanbul'u tarihine ve şanına yakışır bir şehir hale getirmeye gayret ediyoruz. Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemem, böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz şundan emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar düzeltilir.

 

KIZIL ELMA O BÜYÜK HEDEFİN 

Batı için İstanbul Türk’tür; yani İslam’ın sembolüdür. Doğu için de İstanbul Türk’tür; yani ecdadımızın ‘Kızıl Elma’ dediği o büyük hedefin, o hiç bitmeyecek büyük yürüyüşün sembolüdür.”

AZ ÖNCE BİR HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ

Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadeleyi yürütüyor.Bu sabah itirabiyle 1141 terörist etkisiz hale getirildi.  Az önce bir helikopterimiz düşürüldü.   Tabi ki bütün bunlar olacak. Bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Dün çok miktarda füze depolarını yok etmiştik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Bunların bedelini çok ağır ödeteceğiz. Bizim bir helikopterimiz gidecek ama bunun bedelini onlar katbekat ödeyecekler.

STK'LARA YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

Şimdi yeni bir hazırlık var. Bu hazırlıkla da Türkiye'de Odalar Birliği, aynı şekilde Tabipler Birliği buna benzer birçok STK'lar, kanunla kurulmuş olanlar, bunlar yeni bir düzenlemeyle, yeni bir şekil alacak ve bundan sonraki süreçte öyle devam edecek. Yani, bu STK'lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacaklar. Her düşünce grubu kendi STK'sını kurar, o STK'sıyla yola devam eder.

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