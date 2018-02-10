Düşen helikopter güdümlü füzeyle mi vuruldu?

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Afrin'de düşen Atak helikopteriyle ilgili açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda bir helikopterin düşmesi sonucu iki asker şehit oldu. TSK'dan yapılan açıklamada helikopterin nasıl düştüğünün yapılacak teknik inceleme sonrası belli olacağı açıklandı.

GÜDÜMLÜ FÜZEYLE Mİ VURULDU?

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, katıldığı bir televizyon kanalında helikopterin güdümlü bir füzeyle vurulmadığını açıkladı.

Ağar, " Görüntülerde üç atak helikopterimizin uçuş yaptığını görüyoruz. Bu uçuş sırasında helikopterlerimizden bir tanesi hızlı irtifa kaybediyor. Yani bir güdümlü füzeyle vurulduğuna dair bir emare yok. Helikopterimizin düştüğü veya kırıma uğradığı yerde bir patlama meydana geliyor. Bunu da bir mühimmat patlaması olarak değerlendiriyoruz.

"MÜHİMMAT PATLAYINCA ŞEHİT OLDULAR"

Güdümlü bir füzeyle düşürülmediği çok net olarak görülüyor. Ama bir doçka olma ihtimali var. Uçaksavar da olabilir. Böyle bir şekilde irtifa kaybetmesine sebebiyet veren bir etkiyle karşı karşıya kalmış olasılığı oldukça güçlü. Ama bir diğer tarafıyla da teknik bir arıza olup o arızaya bağlı bir irtifa kaybı ve kırım yaşanmış olabilir. Ama sonuçta gerçekleşen bir patlama var. Muhtemelen vermiş olduğumuz şehitler o patlamaya bağlı..."