Bombayı beşiğin altına saklamışlar!

Ankara'nın Çukurambar semtindeki Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamaya ilişkin Aksaray'da gözaltına alınan Suriyeli kadının evindeki aramada bomba düzeneği bulundu.
Vergi Dai̇resi Başkanlığındaki patlamanın ardından olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturma sürüyor.
AA'nın haberine göre; polis ekiplerinin, 8 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda, Suriyeli bir kadını Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 2 Şubat'ta gözaltına aldığı öğrenildi.
Jandarma ile polis ekipleri, kadın zanlının evi ve Ekecik Dağı bölgesinde özel eğitimli dedektör köpeklerle arama yaptı.
Evdeki aramada, çocuk odasındaki beşiğin altına gizlenmiş bomba düzeneği ele geçirildi.
Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Başkentte Çukurambar semtindeki Vergi Dai̇resi Başkanlığında 1 Şubat'ta patlama meydana gelmiş, 2 kişi cam kırıkları ve diğer malzemelerle hafif yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin 19 kişi gözaltına alınmıştı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamada, bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirilmişti.