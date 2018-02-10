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Su ararken gaz çıktı

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Su ararken gaz çıktı
Niğde'de bir çiftçinin içme suyu bulmak için açtırdığı sondaj kuyusundan çıkan gazın yanması yetkilileri harekete geçirdi.
Su ararken gaz çıktı Su ararken gaz çıktı Su ararken gaz çıktı

Niğde Valisi yaptığı açıklamada "Ümit ediyorum ki ilimiz Niğde için büyük bir öneme sahip bu bölgede zengin bir doğalgaz rezervi vardır" ifadelerini kullandı.

Ulukışla ilçesi Alpagut Mahallesi'nde içme suyu aramak üzere açılan kuyudan gaz çıktı. Daha sonra yanmaya başlayan gaz nedeniyle bölgede inceleme başlatıldı.

Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, bir çiftçinin içme suyu aramak için yaptırdığı sondaj çalışması sırasında 130 metreye inildiğinde ortaya bir koku çıktığını ve kendilerine bilgi verildiğini söyledi.

Olayı haber alınca hemen çalışmanın yapıldığı araziye geldiğini belirten Uğurlu, şu bilgileri verdi:

"Gördük ki kuyudan alev çıkıyor. Anlaşılan o ki bir gaz ortaya çıkıyor. Kuyunun çevresini karantina altına aldık ve yetkililere haber verdik. MTA'dan geldiler ancak konuya Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ ekiplerinin bakması gerektiğini söylediler. Biz de yetkililerin gelmesini bekliyoruz. Kuyunun bulunduğu ovanın hızlı bir şekilde incelenmesini ve müdahale edilmesini istiyoruz. Yaklaşık bir metre eninde 7 metre yüksekliğinde gaz devamlı yanıyor, 17 saattir yanmaya devam ediyor."

Sondaj çalışmasını yaptıran çiftçi Mehmet Can da sondaj yapan ekibin keskin bir kokuyla karşılaştığını, bu nedenle sondajı durdurmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Daha sonra kuyudan çıkan gazın yanmaya başladığını ifade eden Can, "Sondaj aletleri buradayken yaksaydık bütün araçlar yanabilirdi. Tutuşmaya başladı ve anladık ki yanıcı bir gaz. Devletimiz için çok sevindik bedava enerji. İs yok, pas yok, saf gaz yanıyor. Benim toprağımda olması mesele değil vesile olmama çok sevinirim." diye konuştu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de yaptığı yazılı açıklamada, "Konuyla ilgili MTA'dan ekipler gelerek inceleme başlatmış olup Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ ekipleri bölgeyi incelemek üzere hareket etmişlerdir. Yapılan inceleme çalışmaları sonucunda kamuoyu bilgilendirilecektir.Ümit ediyorum ki ilimiz Niğde için büyük bir öneme sahip bu bölgede zengin bir doğalgaz rezervi vardır." ifadelerini kullandı.

Yanmaya devam eden gazın cinsi ve rezervinin, inceleme sonucunda belirleneceği belirtildi.

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