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Kassam Tugayları alarm seviyesini yükseltti

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Kassam Tugayları alarm seviyesini yükseltti
Filistin'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail-Suriye sınırında yaşanan gerginliğin ardından alarm seviyesini yükselttiklerini duyurdu.
Kassam Tugayları alarm seviyesini yükseltti Kassam Tugayları alarm seviyesini yükseltti Kassam Tugayları alarm seviyesini yükseltti

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Suriye sınırında yaşanan gerginliğin ardından alarm seviyesinin yükseltildiği belirtilerek söz konusu kararın "işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yaşanan olaylar göz önüne alınarak halkı korumak ve herhangi bir siyonist saldırıya karşılık vermek amacıyla alındığı" ifade edildi.

İsrail, sabah hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran'a ait askeri insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. İsrailli yetkililer, savaş uçağındaki iki pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğü, birinin durumunun ağır olduğunu bildirmişti.

İsrail ordusu, aralarında Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.

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