CHP’nin yeni PM’si 36. Olağan Kurultay’ın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de dün ilk toplantısını yaptı. Basına kapalı toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.
Kılıçdaroğlu, konuşmasında ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Hepiniz zor bir dönemde görev aldınız. Çok yoğun çalışacağız ve geniş kesimlerle buluşacağız. Sokakta olacağız. Sizden isteğim partililerin bulunduğu yerlerde değil, partimize oy çıkmayan seçmenlerin bulunduğu yerlere ulaşmanız” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından, geçen dönem ‘iftira’ suçlamasıyla ihraç edilen Ankara Milletvekili Nazlıaka’nın 300 delegenin imzasıyla bağışlanma talebi gündeme geldi. Bu talep sert tartışmalara neden oldu.
Nazlıaka’nın TBMM’deki odasından Atatürk resmini indirmekle suçladığı Ankara Milletvekili Necati Yılmaz başta olmak üzere birçok PM üyesi Nazlıaka’nın özür dilese bile partiye geri dönmemesi gerektiğini savundu. Özür dilemek için çağırılan Nazlıaka’nın PM’ye girmesiyle tartışma daha da alevlendi. Bunun üzerine öneri geri çekildi. Konu MYK’da tartışıldıktan sonra uygun görülürse yeniden PM görüşüne sunulacak.
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CHP birbirine girdi! Yine büyük kavga çıktı
CHP’nin yeni PM’si 36. Olağan Kurultay’ın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de dün ilk toplantısını yaptı. Basına kapalı toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.
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