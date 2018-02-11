11 Şubat 2018 Pazar25 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:31Güneş 07:57Öğle 13:24İkindi 16:12Akşam 18:40Yatsı 20:00
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 113.590 -0.59
  • Altın: 161,573 -0.36
  • Dolar: 3,8298 0.12
  • Euro: 4,6829 0.00

Üçüncü Kandil olacaktı! Başlarına yıktık

»
Üçüncü Kandil olacaktı! Başlarına yıktık
Afrin operasyonunu başlatan TSK, sınırımızın hemen dibinde Kandil yapılanmasının bir benzeri ile karşılaştı.
Üçüncü Kandil olacaktı! Başlarına yıktık Üçüncü Kandil olacaktı! Başlarına yıktık Üçüncü Kandil olacaktı! Başlarına yıktık

Şah Fırat Operasyonu Komutanı emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, Zeytin Dalı Harekâtı’yla birlikte Afrin’in bir ‘kanton’ değil bir ‘Kandil yapılanması’ olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Afrin’deki yeraltı tünelleri, sığınaklar ve korunaklı kamplarla meselenin sadece bir kanton olmadığının iyice anlaşıldığını anlatan Başbozkurt, “Örgütün Türkiye sınırına yakın olmasından ötürü faaliyetlerinin görülmemesi için yerin altına sızdığı görülüyor. Afrin’de bütün faaliyetlerin yerin altında yürütüldüğü bir üçüncü Kandil gördük. Dolayısıyla bu bölgeyi Türkiye artık sadece bir kanton olarak değil, Irak kuzeyindeki Kandil ve ikinci Kandil olarak anılan Şengal’den (Sincar) sonra üçüncü bir Kandil olarak değerlendirmektedir” dedi. ‘Türkiye yaptıklarımı görmesin’ düşüncesiyle yerin altına girmenin ‘sıradan bir tedbir’ olarak görülemeyeceğini vurgulayan Başbozkurt şunları söyledi:

DOĞAL MAĞARALAR GİBİ

“Buradaki tüneller, beton duvarlarla örülmüş yeraltı barınma alanları, terörist örgütün gelecekteki faaliyetleri için planlanmış. Türkiye’ye bu teröristlerin aktarılması, yerin altında eğitim ve lojistiğin sağlanması amaçlanmış ve ortaya çıkan bu tablo, Afrin’de Türkiye açısından ne kadar tehlikeli bir faaliyetin olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Afrin’de Kandil’in doğal mağaralarından esinlenerek yapılan suni mağaralar, Türkiye’nin bu harekâtta ne kadar haklı olduğunu da gözler önüne serdi. Afrin’de terör örgütü suni bir Kandil yaratmış. Yapay mağaralar yapmış, lojistik ve eğitim sistemlerini hep yeraltına indirmiş.”

YERALTI AĞINA İHTİYAÇ NİYE?

“Sadece bir kantonsa, Kürt halkının yaşadığı bir terörden arındırılmış alansa, bu yeraltı ağına ihtiyaç niye? Terör örgütü, Türkiye’nin İHA’larının ve gözetleme sistemlerinin bugün çok daha iyi olduğunu bildiği için bütün sistemlerini ve terör planlarını tamamen yeraltına taşımış. Artık Afrin’i Suriye’nin Kandil’i, küçük Kandil olarak görmek lazım. Türkiye’ye karşı yapıldığı açık olan bu terörist faaliyetler, örgüte destek veren başta Esed rejimi, Amerika, Fransa olmak üzere tüm ülkelerin gözü önünde yapıldı.”

AMANOSLAR’DAN ANADOLU’YA

“Türkiye kantonların üçünü de (Afrin-Kobani-Cizire) aynı kategoriye koyarak stratejik nokta açısından üç kanton arasında öne çıkanın Kobani kantonu olduğunu düşünmüştü. Ancak Afrin kantonunun çok daha stratejik olduğu, Zeytin Dalı ile görüldü. Yapılan tahkimat ve hazırlık çok daha büyük planların habercisiydi. Bunların tamamının Hatay’a karşı yapılmış olduğu izlenimi ortaya çıkıyor. O tepelerin altındaki tünellerin ve barınma yerlerinin terörist yetiştirme yuvaları olacağı açıktır ve terör örgütünün Türkiye’ye özellikle Amanos dağlarından Kahramanmaraş istikametinde o bölgeyi daha etkin kullanacağı izlenimini vermektedir. Dolayısıyla Afrin’deki yapılanmanın Kandil’in uzantısı olduğunu ve benzer bir yapıda hazırlık içinde olduğunu görüyoruz.”

Müthiş bir başarı

Kayalık, ormanlık, vahşi bir bölge olan Afrin kırsalında tank-top desteğiyle ilerlemenin çok zor olduğunu, birliklerin yaya taarruza mecbur kaldığını ifade eden İhsan Başbozkurt, tüm şartlar düşünüldüğünde Mehmetçiğin Zeytin Dalı Harekâtı’nda müthiş bir başarı elde ettiğine dikkat çekti. Başbozkurt şu değerlendirmeyi yaptı: “Siz yabancı bir coğrafyaya ve araziye gidiyorsunuz. Ama o arazidekiler orayı çok iyi biliyorlar ve hazırlamışlar orayı, dizayn etmişler. Tünel ve sığınakları taşla, kumla değil betonla yapmışlar. Dolayısıyla hem sarp hem çok çetin hem vahşi bir arazinin tahkimatla ve beton mevzilerle beraber kuvvetlendirilmesi sizin çok zor ilerlemenize yol açıyor. Personelin emniyetini de düşündüğünüzde şuana kadar elde edilen netice müthiş bir başarıdır. Karşınızda düzenli bir ordu yok. Ne yapacağı belli olmayan, araziyi çok iyi bilen düzensiz bir örgüt var. Bu örgüte karşı yürütülen harekat çok büyük bir başarı.”

3. Kandil

ABD’nin Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyayı PKK ve DEAŞ’ı kullanarak parçalama planını emekli Tuğgeneral Başbozkurt şöyle anlattı: “Türkiye’yi PKK terörüyle karşı karşıya bırakan terör yapılanmasının merkezi Kandil, 1. Körfez Savaşı sonrası oluşturuldu. ABD’nin Çekiç Güç üzerinden sağladığı korumayla büyüyen örgüt, Türkiye’nin Güneydoğu burnunu koparmak üzere etnik kimlikler üzerinden saldırılarını başlattı. 2. Körfez Savaşı olarak görülen Saddam’a müdahale sonrası ise ‘DEAŞ ile mücadele’ adı altında bu kez Irak-Suriye sınırında ikinci Kandil kuruldu. Irak’taki Kandil’i Suriye’dekiyle birleştiren nokta konumundaki Şengal (Sincar), DEAŞ’tan kurtarılma bahanesiyle ABD’nin ortağı PKK’lı teröristlere teslim edildi. ABD, başkanlığını yaptığı DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyon ile de Suriye’yi terörist ortağıyla dizayn etti. Terör koridorunu, Hatay’ı hedeflemek suretiyle Akdeniz’e ulaştıracak nokta olan Afrin’e kritik önem verildi. Bugün Zeytin Dalı Harekâtı’yla ortaya çıkan Afrin’deki yeraltı yapılanması, üçüncü Kandil olarak anılmaya başlanmış durumda.”

Yeni Şafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD ‘bayrak’ oyunu oynayacakABD ‘bayrak’ oyunu oynayacakÖSO kurucusu Albay Riyad Esad, Münbiç’te ABD’nin TSK ile karşı karşıya gelmeyeceğini, buna karşılık Türkiye’nin ABD bayrağının bulunduğu noktaları hedef alması durumunda, “Bizim askerimizi vurdunuz” oyununu oynamaya hazırlandığını söyledi.
Sınırda büyük hareketlilikSınırda büyük hareketlilikZeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırına çok sayıda asker ve mühimmat sevkıyatı yapıldı.
Terör örgütü YPG'yi susturdular!Terör örgütü YPG'yi susturdular!Kosova’da bir derneğin organize ettiği YPG/PKK terör örgütü propagandası engellendi.
Bank Asya’ya para yatıran örgüt üyesidirBank Asya’ya para yatıran örgüt üyesidirYargıtay, 17/25 Aralık yargı darbesi sonrası Bank Asya’ya para yatırmanın tek başına FETÖ üyeliği suçu olduğuna karar verdi. FETÖ elebaşının “Para yatırın” talimatı verdiği 15 Ocak 2014 milat alındı.
Afrin şehitlerinin kimlikleri belli olduAfrin şehitlerinin kimlikleri belli olduZeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde acı haberler üst üste geldi. Şehit olan Kahraman askerlerimizin memleketleri ve kimlikleri belli oldu.
Afrin’de PKK/PYD’ye çok ağır darbe! ÇökertildiAfrin’de PKK/PYD’ye çok ağır darbe! ÇökertildiZeytin Dalı Harekâtı’nın 22’nci günü geride kalırken TSK ve ÖSO askerlerinin Afrin’in güney ve batısından ilerleyişi sürüyor. Mehmetçik ve ÖSO askerleri adım adım Cinderes ve Raco’ya yaklaşıyor.
  • Üçüncü Kandil olacaktı! Başlarına yıktık11 Şubat 2018 Pazar 08:28
  • CHP birbirine girdi! Yine büyük kavga çıktı11 Şubat 2018 Pazar 08:26
  • 1100 özel harekatçı Afrin'e gidiyor!11 Şubat 2018 Pazar 08:24
  • Afrin şehidinin ağlatan vasiyeti!11 Şubat 2018 Pazar 08:22
  • Şüpheli çantadan bakın ne çıktı?11 Şubat 2018 Pazar 08:22
  • Kılıçdaroğlu çok kızacak!11 Şubat 2018 Pazar 08:21
  • İmralı'nın üzerinde uçuş kararı11 Şubat 2018 Pazar 08:20
  • İstanbul'da dev operasyon!11 Şubat 2018 Pazar 08:20
  • TSK'dan peş peşe Afrin açıklamaları10 Şubat 2018 Cumartesi 21:34
  • TSK acı haberi duyurdu: 3 şehit, 5 yaralı10 Şubat 2018 Cumartesi 19:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri