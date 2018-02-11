11 Şubat 2018 Pazar25 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:31Güneş 07:57Öğle 13:24İkindi 16:12Akşam 18:40Yatsı 20:00
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 113.590 -0.59
  • Altın: 161,573 -0.36
  • Dolar: 3,8298 0.12
  • Euro: 4,6829 0.00

Bank Asya’ya para yatıran örgüt üyesidir

»
Yargıtay, 17/25 Aralık yargı darbesi sonrası Bank Asya’ya para yatırmanın tek başına FETÖ üyeliği suçu olduğuna karar verdi. FETÖ elebaşının “Para yatırın” talimatı verdiği 15 Ocak 2014 milat alındı.
Bank Asya’ya para yatıran örgüt üyesidir
Bank Asya’ya para yatıran örgüt üyesidir Bank Asya’ya para yatıran örgüt üyesidir Bank Asya’ya para yatıran örgüt üyesidir

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Bank Asya'ya terör örgütü elebaşının talimatından sonra para yatıran ve "Paramı bu bankaya faizsiz olduğu için yatırdım" gibi sözlerle kendilerini gizlemeye çalışan FETÖ'cülerin "kamuflaj"ını indirdi. Darbe ve diğer terör davalarında yargılanan sanıkları açığa düşürecek karar İzmir'den gelen ve öğretmenken örgüt ile bağlantısı nedeniyle atılan Ufuk Keskin'in dosyasının temyiz incelemesi sırasında alındı. Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten çıkarılan Keskin, 17/25 Aralık sürecinden sonra eşinin Bank Asya'daki hesabına 25 Eylül 2014 ve 13 Ekim 2014 tarihlerinde iki kez para yatırdı. Bir devlet ilkokulunda öğretmenlik yapan Keskin, FETÖ'nün dershanelerine gitmemiş, evlerinde kalmamış ve toplantılarına katıldığı tespit edilememişti. Keskin, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında "O dönemde Bank Asya'ya para yatırmak suç değildi" diyerek beraatini istedi. Mahkeme Keskin'in diğer terör örgütü mensupları gibi örgüt üyeliğinden cezalandırılmasına hükmetti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi sanığın doğrudan örgüt üyeliği tespit edilemese de terör örgütüne, örgüt liderinin çağrısı sonrasında para yatırmasından dolayı "örgüte yardım" suçundan örgüt üyesi gibi cezalandırılması gerektiğine karar verdi. Bank Asya'nın o dönem devlet kontrolünde olduğu tezimin çürütüldüğü kararda "Her ne surette olursa olsun örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemler yardım kapsamında görülebilir. Yardım teşkil eden hareketin başlı başına suç teşkil etmesi gerekmez. Yardım teşkil eden faaliyetlerde devamlılık, çeşitlilik veya yoğunluk var ise sanığın hukuki durumunun örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekebilir" denildi.

MİLAT 15 OCAK

Sanığın parayı eşinin adına var olan hesaba 25 Eylül 2014 ve 13 Ekim 2014 tarihlerinde yatırımı olması dikkate alınan kararda, sanık her ne kadar örgütün okullarından birinde öğretmenlik yapmıyor ve ByLock kullanmıyor olsa da bu tarihlerde örgüt liderinin talimatıyla para yatırmış olmasının terör örgütüne yardım suçu olduğu ifade edildi. Böylelikle kararda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Bank Asya'ya para yatırın" talimatının kamuoyunda paylaşılmaya başlandığı 15 Ocak 2014 tarihi milat olarak alınmış oldu. Kararda, FETÖ'cülerin "O dönem bu yapı terör örgütü değildi, bu yönde kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyordu" savunmalarına karşı, süreç içinde örgütün gerçek yüzünün ortaya konulduğu operasyonların başladığı, üst düzey yetkililerce "Paralel Yapı" ve "terör örgütü" tespitlerinin açıklandığı, MGK'nın da aynı değerlendirmeleri paylaştığı kaydedildi.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD ‘bayrak’ oyunu oynayacakABD ‘bayrak’ oyunu oynayacakÖSO kurucusu Albay Riyad Esad, Münbiç’te ABD’nin TSK ile karşı karşıya gelmeyeceğini, buna karşılık Türkiye’nin ABD bayrağının bulunduğu noktaları hedef alması durumunda, “Bizim askerimizi vurdunuz” oyununu oynamaya hazırlandığını söyledi.
Sınırda büyük hareketlilikSınırda büyük hareketlilikZeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırına çok sayıda asker ve mühimmat sevkıyatı yapıldı.
Terör örgütü YPG'yi susturdular!Terör örgütü YPG'yi susturdular!Kosova’da bir derneğin organize ettiği YPG/PKK terör örgütü propagandası engellendi.
Bank Asya’ya para yatıran örgüt üyesidirBank Asya’ya para yatıran örgüt üyesidirYargıtay, 17/25 Aralık yargı darbesi sonrası Bank Asya’ya para yatırmanın tek başına FETÖ üyeliği suçu olduğuna karar verdi. FETÖ elebaşının “Para yatırın” talimatı verdiği 15 Ocak 2014 milat alındı.
Afrin şehitlerinin kimlikleri belli olduAfrin şehitlerinin kimlikleri belli olduZeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde acı haberler üst üste geldi. Şehit olan Kahraman askerlerimizin memleketleri ve kimlikleri belli oldu.
Afrin’de PKK/PYD’ye çok ağır darbe! ÇökertildiAfrin’de PKK/PYD’ye çok ağır darbe! ÇökertildiZeytin Dalı Harekâtı’nın 22’nci günü geride kalırken TSK ve ÖSO askerlerinin Afrin’in güney ve batısından ilerleyişi sürüyor. Mehmetçik ve ÖSO askerleri adım adım Cinderes ve Raco’ya yaklaşıyor.
  • Üçüncü Kandil olacaktı! Başlarına yıktık11 Şubat 2018 Pazar 08:28
  • CHP birbirine girdi! Yine büyük kavga çıktı11 Şubat 2018 Pazar 08:26
  • 1100 özel harekatçı Afrin'e gidiyor!11 Şubat 2018 Pazar 08:24
  • Afrin şehidinin ağlatan vasiyeti!11 Şubat 2018 Pazar 08:22
  • Şüpheli çantadan bakın ne çıktı?11 Şubat 2018 Pazar 08:22
  • Kılıçdaroğlu çok kızacak!11 Şubat 2018 Pazar 08:21
  • İmralı'nın üzerinde uçuş kararı11 Şubat 2018 Pazar 08:20
  • İstanbul'da dev operasyon!11 Şubat 2018 Pazar 08:20
  • TSK'dan peş peşe Afrin açıklamaları10 Şubat 2018 Cumartesi 21:34
  • TSK acı haberi duyurdu: 3 şehit, 5 yaralı10 Şubat 2018 Cumartesi 19:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri