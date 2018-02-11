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Terör örgütü YPG'yi susturdular!

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Kosova’da bir derneğin organize ettiği YPG/PKK terör örgütü propagandası engellendi.
Terör örgütü YPG'yi susturdular!
Terör örgütü YPG'yi susturdular! Terör örgütü YPG'yi susturdular! Terör örgütü YPG'yi susturdular!

Kosova’da bir derneğin organize ettiği YPG/PKK terör örgütü propagandası engellendi.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

"Kürt Müziği Gecesi" adı altında başkent Priştine'de YPG terör örgütü propagandası yapmayı planlayan "Sabota Sosyal Merkezi" Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından savcılığın talimatıyla Kosova Emniyet Müdürlüğünün harekete geçerek faaliyeti durdurduğu bildirildi.

 

Etkinliği protesto etmek üzere toplanan bir grup Kosovalı gencin ise gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dernek daha önce de sosyal medya sayfası aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı karşıtı paylaşımlar yapmıştı.

'TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ ZEDELEYECEK...'

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, provokasyonu kınayarak Kosova’nın imajı ile ülkenin Türkiye ile olan ilişkilerini zedeleyecek etkinliklerden uzak durulmasını beklediklerini ifade etti.

Sivil toplum örgütlerinin bu tarz etkinliklere katılması ve desteklemesinin sakıncalı olduğunu belirten Yağcılar, ülkedeki sivil toplum örgütlerinin bu konularda daha hassas davranmalarını beklediklerini kaydetti.

'HAKİKİ DOSTUMUZ TÜRKİYE'

Yağcılar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kosova’nın hakiki ve çıkarsız dostu olan Türkiye'ye karşı böyle davranışların sergilenmesi yersiz ve anlamsızdır, aslında Kosova’nın zararınadır. Bugünlerde, Türkiye’nin istikrar ve bütünlüğüne karşı yapılan çeşitli terör ve provokasyonların yaşandığını bilerek, asıl Türkiye’ye destek etkinliklerinin yapılması gerekli olduğunu düşünmekteyiz."

Kosovalı Türkler olarak her zaman Türkiye ve Türkiye’nin bütünlüğünden yana olduklarını ifade eden Yağcılar, Kosova polisi tarafından alınan önlemleri takdirle karşıladıklarını kaydetti.

"Terör eylemlerini meşru göstermeye çalışan her türlü etkinliğin karşısındayız"
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Fikrim Damka da AA muhabirine, ülkedeki kurumlarının bu olayın üzerinde durduğunu söyledi.

Derneğin faaliyetlerinin incelenmesi gerektiğini belirten Damka, "Bu derneğin Kamu Yönetimi Bakanlığına kayıtlı olup olmadığı öğrenilmeli, böyle bir durum varsa kesinlikle feshedilmesi ve kapatılması gerekir. Derneğin içeriğine bakıldığında demokratik gözükse de terörist grupları desteklediği görülüyor." diye konuştu.

KDTP milletvekili Müferra Şinik de sosyal medya paylaşımında, "Bu akşam Kosova'nın başkenti Priştine'de "Kürt Müziği Gecesi" düzenlemekle Türkiye ve Kosova dostluğunu bozmaya çalışanları, tam da Kosova bağımsızlığının 10. yıl kutlamaları arifesinde Kosova'ya karşılıksız desteğini sunan Türkiye Cumhuriyeti'ni karalamaya çalışanları, bu geceki faaliyetin yapılmasına izin veren ve destekleyenleri esefle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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