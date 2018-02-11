Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırdaki hareketlilik de arttı. Yoğun çatışmaların yaşandığı Suriye sınırına çok sayıda OBÜS, tank ve asker sevkıyatı yapıldı. Sevkıyatlar polis eskortu eşliğinde gerçekleştirildi. Sınır bölgesine giden askerleri gören vatandaşlar "En büyük asker bizim asker" sloganları atarak Mehmetçiklere destek verdi.
12 Şubat 2018 Pazartesi25 C.Evvel 1439
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Sınırda büyük hareketlilik
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