ABD ‘bayrak’ oyunu oynayacak

ÖSO kurucusu Albay Riyad Esad, Münbiç’te ABD’nin TSK ile karşı karşıya gelmeyeceğini, buna karşılık Türkiye’nin ABD bayrağının bulunduğu noktaları hedef alması durumunda, “Bizim askerimizi vurdunuz” oyununu oynamaya hazırlandığını söyledi.

Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kurucusu Albay Riyad Esad, Yeni Şafak’a özel açıklamalar yaptı. ÖSO’nun Beşar Esed’in zulmüne ortak olmayan general, asker ve zulüm gören sivil halktan oluştuğunu vurgulayan Riyad Esad, “2011 yılında kurduğumuz ÖSO içinde paralı asker yok, milli güçler var. Suriye halkını ÖSO temsil ediyor. ÖSO, halkın devrimiyle kuruldu” dedi.

ÖNCE ESED, SONRA ABD SİLAH VERDİ

ABD’nin PKK/PYD-YPG terör örgütlerine Hafız Esed döneminde destek vermeye başladığını belirten Riyad Esad, şunları söyledi: “Beşar Esed, PKK/PYD-YPG’yi silahlandırarak şu anda bulunduğu yerlerin sorumluluklarını verdi. Daha sonra ABD, tanklardan füzelere kadar destek vermeye devam etti. Sadece Amerika değil, Avrupa ülkeleri de destekliyor.”

HALKI ZORLA AFRİN’E GÖTÜRDÜLER

“ABD, PKK/PYD-YPG terör örgütünde sadece Kürtlerin değil, Türkmen ve Arapların da olduğunu söylüyor. Böyle bir şey yok. Örgüt Türkmen ve Arapları zorla Afrin’e götürdü” diyen Esad, şunları söyledi: “Halk Afrin’e destek veriyor algısını oluşturmaya çalışıyorlar ama bu doğruyu yansıtmıyor. İnsanları otobüslere doldurup zorla Afrin’e götürüyorlar.”

TÜRKİYE SİVİLLERE ÖNEM VERİYOR

Esad, kendisi ile iletişime geçen Kürt aşiret liderlerinin Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini de vurguladı. Harekatın yavaş ilerlediğini söyleyen Esad, “Türkiye, rejim, Rusya ve ABD gibi her yeri bombalasa, operasyon şimdiye çoktan biterdi. Ama Türkiye sivillere önem veriyor, sadece teröristleri temizliyor” dedi.

Özgür Suriye Ordusu’nun kurucusu Albay Riyad Esad, muhabirimiz Yasemin Asan’a Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AFRİN’DE HALKI KULLANIYORLAR

Türkiye’yi zor durumda bırakmak için Afrin’deki sivilleri bırakmama oyununun oynandığını ifade eden Esad, “Çünkü siviller oradan çıkarsa, ABD ve Batılı ülkelerin bir bahanesi kalmayacak. Ama siviller orada kalırsa, 'Türkiye sivilleri bombalıyor' iftiralarını atmaya devam edecekler. Afrin’de PKK’yı tek başına bırakmamak için sivilleri salmıyorlar” dedi.

ABD'DEN ‘ASKERİMİZİ VURDUNUZ’ OYUNU

Riyad Esad, Afrin'den sonra yapılacak olası Münbiç operasyonunda, ABD ile Türkiye’nin karşı karşıya gelmeyeceğini söyledi. Türk askeri Münbiç’e girdiğinde ABD’nin geri çekilmeyip bayrak oyunu sergileyeceğini belirten Esad şöyle dedi: “ABD, bayrağının olduğu noktalar vurulduğunda ‘Bizim askerimizi vurdunuz’ oyununu oynayarak Türkiye’yi zor duruma sokmaya çalışacak.”

Amerika olmasa PKK yaşayamaz

ABD’nin’nın hiçbir zaman DEAŞ ile savaşmadığını, aksine DEAŞ’la bağlantılı olduğunu anlatan Esad, örgütün tüm emirleri Amerika’dan aldığını vurguladı. ABD’nin PKK’yı desteklemek için hep DEAŞ’ı bahane ettiğini belirten Esad, “ÖSO Deyrizor, Haseke ve Rakka’yı ele geçirecekti, ABD bunu engelleyerek buraları PKK’ya verdi. ABD desteğini çekse, örgüt 1 ay yaşayamaz” dedi.

ESED GİDERSE TERÖR BİTECEK

ABD Suriye’de olmasa, Esed rejiminin 2012’de çoktan devrilmiş olacağını kaydeden Esad, Beşşar Esed giderse Suriye topraklarının terörden tamamen temizleneceğinin altını çizdi: “Suriye’de terör üreten, destek veren Esed’dir. Esed giderse yeni Suriye, medeni bir ülke, özgür bir ülke, şiddete karşı ve teröre karşı bir ülke olacaktır.”

Bize sahip çıkan tek ülke Türkiye

Rusya ve ABD’nin Suriye’ye geldiğinde teröristleri değil sivil halkın yaşadığı bölgeleri bombaladığını söyleyen Riyad Esad, "Rusya'nın İdlib’e attığı bombalar, Hiroşima’dan beter” dedi. Türkiye'nin, Rusya ve ABD'nin aksine terörü yok edip Suriye topraklarını gerçek sahibine vermeye çalıştığını belirten Esad, sözlerini şöyle noktaladı: "Suriye halkı Türkiye ile işbirliğine devam edecek. Türkiye’nin bizim yanımızda durduğu gibi kimse durmadı. Suriye halkının haklarına sahip tek ülke Türkiye’dir.”

Yeni Şafak