12 Şubat 2018 Pazartesi25 C.Evvel 1439
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Vahşet! Eşini öldürdü ve...

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Düzce'de yaşayan Hüseyin Koç boşanmak isteyen eşi Hatice Koç'u sokak ortasında tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı...
Vahşet! Eşini öldürdü ve...
Vahşet! Eşini öldürdü ve... Vahşet! Eşini öldürdü ve... Vahşet! Eşini öldürdü ve...

Olay Düzce Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisinden boşanmak isteyen eşi Hatice Koç'u takip eden Hüseyin Koç Hatice eşini takip etti. Eşini bir büfenin önünde bekleyen öfkeli koca büfeye çıkan Hatice Koç'un yanına yaklaşarak konuşmak istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce Hüseyin Koç üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak Hatice Koç'a ateş etti. Öfkeli koca Hüseyin Koç daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak ateş etti.

Silah seslerini duyarak olay yerine koşan çevredekiler ikilinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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