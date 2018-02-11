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Terör örgütüne büyük darbe!

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Bitlis’in Hizan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek imha edildi.
Terör örgütüne büyük darbe!
Terör örgütüne büyük darbe! Terör örgütüne büyük darbe! Terör örgütüne büyük darbe!

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken Bitlis'te terör örgütünün kış yapılanmasına bir darbe daga vuruldu. Hizan ilçesi Ağılözü ve Horozdere köylerinde, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısları yakalamak maksadıyla 10 Şubat 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edildiği belirtildi. 

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada operasyon kapsamında H.Y, K.Y, Ş.Y, G.Y, M.Y. ve S.Y. isimli şahısların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 9 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 7 adet av tüfeği, muhtelif çap ve miktarda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi. Arazide yapılan arama tarama faaliyetinde ise toprağa gömülü vaziyette 1 adet piknik tüpü ile 200 metre kablo ele geçirilerek yerinde kontrollü şekilde imha edildiği kaydedildi.

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