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Şehit babası: Arkadaşları oğlumun kanını yerde bırakmıyor

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2016'da Diyarbakır-Bingöl karayolunda, teröristlerin yola döşediği patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik'in ailesi, Afrin'deki Mehmet'lere dua ediyor.
Şehit babası: Arkadaşları oğlumun kanını yerde bırakmıyor
Şehit babası: Arkadaşları oğlumun kanını yerde bırakmıyor Şehit babası: Arkadaşları oğlumun kanını yerde bırakmıyor Şehit babası: Arkadaşları oğlumun kanını yerde bırakmıyor

İzmir'in Konak ilçesinde oturdukları evin cephesine Türk bayrakları asan acılı aile, künye, üniforma, fotoğraf albümleri, eldiven, kep, mektup, askeri kimlik kartı, bot, kemer gibi oğullarına ait eşyalarla donattıkları odada, evlatlarına olan hasretlerini bir nebze de olsa gidermeye çalışıyor. Oğullarının Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki kabrini sık sık ziyaret eden anne Mesude Çelik, oğlunun fotoğraflarıyla konuşuyor. Baba Mehmet Çelik ise her sabah evden çıkarken oğlunun eşyalarının olduğu odaya girip selam veriyor.

ASKER OLMAK İÇİN ÜNİVERSİTEYİ YARIDA BIRAKTI

Anne Çelik, oğlunun asker olmak için eğitim gördüğü üniversiteyi yarıda bırakarak askeri sınavlara girdiğini ve küçük yaşlarından itibaren hayallerini süsleyen askeri kıyafeti giydiğini, kendisinin de o günden sonra oğluna hep "komutanım" diye hitap ettiğini anlattı.

"ARKADAŞLARI KANINI YERDE BIRAKMIYOR"

Oğlunun 2 yıl önce şehit olmasına rağmen acısının hala ilk günkü gibi sıcak olduğunu belirten anne Çelik, "Benim oğlum 'vatanım, bayrağım, namusum ve şerefim' dedi. Canını seve seve verdi. Silah arkadaşları oğlumun kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor. İnanıyorum ki onlar da kanlarının son damlasına kadar hainlerle mücadele edecekler." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Çelik, hainlerin hiçbir şekilde ülkenin birlik ve beraberliğini bozamayacağını, şanlı Türk bayrağının her yerde, her koşulda dalgalanacağını ifade etti.

"ŞEHİT VERİYORUZ DİYE YOK OLUYORUZ SANMASINLAR"

Şehit annesi olarak terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızı dinlerken 'konuş Cumhurbaşkanım' diyorum çünkü bizim yavrularımız ondan güç kuvvet alıyor. Her sözünde 'Allah'ım' diyerek konuşuyor. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, askerlerimize ve polislerimize Allah güç kuvvet versin. Oğlum şehit olmasaydı Zeytin Dalı Harekatı'na katılırdı, onu tutamazdık. İçimizde ve dışımızda hain çok. Biz şehit veriyoruz diye onlar bizi yok ettiklerini zannetmesinler. Biz yok olmayız, daha yüceliriz. Allah bize öyle bir gayret kuvvet veriyor ki; içimizden böyle gürlüyor. Biz, bir tek namaz kılarken eğiliriz."

Çelik, her gün oğlunun fotoğraflarının karşısına geçip silah arkadaşlarının Zeytin Dalı Harekatı'nda nasıl destanlar yazdığın anlattığını, 10 çocuğu daha olsa seve seve vatanı için kurban etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

BİR ODAYI ŞEHİDİN EŞYALARIYLA DONATTILAR

Şehit babası Mehmet Çelik ise eşi ve geliniyle oğullarının eşyalarıyla donattıkları odada hasret giderdiğini ifade ederek, "Ben hala oğlum gelecek diye bakıyorum. Onsuz duramıyorum. 'Bir an önce eve gitsem de onun fotoğraflarına baksam' diyorum. Dışarı çıksam bile 'kendimi hemen eve atsam, oğluma kavuşsam' diye düşünüyorum. Arabaya bindiğim zaman bile sağıma soluma bakıyorum." dedi.

"KANDİL'E KADAR TEMİZLENMELİ"

Devletin terörle mücadelesine her zaman destek verdiklerini belirten Çelik, "Zeytin Dalı Harekatı'nı televizyonlarda izlerken çok gurur duyuyorum. Askerimizi, polisimizi, ülkesini, milletini, devletini ve bayrağını seven bir insanım. Askerimiz bu bölgeye girmese, hainler burada 'devleti kurduk' dese başımıza bela olacaklar. Türk askeri, 7 düvele karşı savaşıyor. Afrin, Menbiç, Kandil'e kadar temizlenmeli." şeklinde konuştu.

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