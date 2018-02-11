12 Şubat 2018 Pazartesi25 C.Evvel 1439
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Konut sahipleri dikkat! Tapunuz iptal olabilir

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Yeni bir inşaat projesinden bir ev aldınız. Müteahhit firma bu işi dönüşüm kapsamında kat karşılığı anlaşma ile aldı ama tamamlayamadı. İşte o noktada bir tek hak sahipleri değil yeni tüketici olarak siz de mağdur olabilirsiniz.
Konut sahipleri dikkat! Tapunuz iptal olabilir
Konut sahipleri dikkat! Tapunuz iptal olabilir Konut sahipleri dikkat! Tapunuz iptal olabilir Konut sahipleri dikkat! Tapunuz iptal olabilir

KAT karşılığı inşaat sözleşmelerinde konutzede olma riski sadece hak sahipleri için değil, o projeden ev alan yeni tüketici için de geçerli. 

Örneği bir kentsel dönüşüm projesi için ev sahipleri müteahhit firma ile anlaştı. Apartmanda 30 daire varsa firma 50 yapıp, 20 daireyi de satarak işi finanse edecek. Siz de 20 daireden birini aldınız. Eğer o müteahhit firma işi yarım bırakırsa eski ev sahipleri gibi siz de mağdur olursunuz. Apartman sakinlerinin açtığı dava ile tapunuz iptal olabilir...

TAMAMLAMA SİGORTASI VAR MI?

KAT karşılığı inşaat sözleşmesi yapılan bir taşınmazda daire veya dükkan satın almadan önce dikkat etmeniz gerekenler şunlar:

*Şirketin kim olduğuna, referanslarına, yaptıkları projelere, ekonomik yeterliliğine ve sermaye yapısına bakın. 
*Müteahhitten eğer alabiliyorsanız yüzde 90 seviyesinde iade etmek şartı ile ve sadece teminat amaçlı bir garanti temin etmeye çalışın (teminat mektubu, teminat ipoteği, müteahhittin şahsen de müteselsil kefil olduğu teminat çeki veya senedi vb.) 

*30 bağımsız bölüm ve üzeri inşaa edilen taşınmazlar için getirilmiş olan bina tamamlama sigortası veya yasa da tanımlanan diğer teminatların olup olmadığına mutlaka bakın.

YARIM KALDIYSA...

İNŞAAT hiç başlamamış, başlamış yarım kalmış veya belli bir seviyeye gelmişse dikkat etmeniz gerekenler şunlar: 
*İnşaat yavaşlamışsa veya iş bırakılmışsa müteahhitte ihtar göndererek açıklama yapmasını talep edin. 
*Arsa sahipleri tapuyu iptal etme hakkına sahip oldukları için arsa sahiplerinin kendi aralarında müteahhitle ilgili alacakları kararlar konusunda yapacakları tüm toplantılara katılın. 

*Arsa sahipleri eğer sözleşmeyi geriye etkili fesih etme kararı vermişlerse inşaatın tüm arsa sahipleri ve müteahhitten daire alan tüketiciler olarak birlikte tamamlanması konusunda mutlaka çözüm önerisi getirin 

*Paranın iadesi için tazminat davası açın. Firmanın başka mükleri varsa tedbir koydurun. 

*Arsa sahipleri geriye etkili fesih istemişlerse ve tapuların da iptalini talep etmişlerse müteahhittin yapmış olduğu inşaat oranında hak ettiği inşaat maliyet bedeli (enkaz bedeli) kısmına mutlaka müdahil olun bu konuda bu bedele tedbir koydurun. (Alacağınızın küçük de olsa bir miktarını kurtarabilmek amacıyla)

HIÜRRİYET

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