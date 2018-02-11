12 Şubat 2018 Pazartesi25 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:30Güneş 07:56Öğle 13:24İkindi 16:13Akşam 18:41Yatsı 20:01
    • 16°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 113.590 -0.59
  • Altın: 161,573 -0.36
  • Dolar: 3,8298 0.12
  • Euro: 4,6829 0.00

Araç sahiplerine güzel haber

»
Araç sahiplerine güzel haber
Benzin ve motorin fiyatları yeni haftada aynı gün düşecek. Çarşamba günü motorinde 17 kuruşa, benzinde 12 kuruşa kadar indirim bekleniyor
Araç sahiplerine güzel haber Araç sahiplerine güzel haber Araç sahiplerine güzel haber

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) ve enerji sektörü uzmanları, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, bir süredir yukarı doğru bir trend izleyen akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir sürecin gündemde olduğunu söyledi. Uzmanlar, bunun işaretlerinin de alınmaya başlandığını belirterek, “ABD, ham petrol stoku ve sondaj kuyu sayısındaki artışların etkisiyle motorin ve benzin endeksi bu haftayı ciddi kayıplarla kapadı” dedi. Uzmanlar, bu nedenle motorinde çarşamba gününden geçerli 12-17 kuruş arası indirimin büyük ölçüde kesinleştiğini söyledi.

BENZİNDE İKİNCİ İNDİRİM

Gazete Habertürk'ün haberine göre uzmanlar, benzinde de hafta başında endekste bir kayıp olmaması halinde yine çarşamba gününden geçerli olmak üzere 8-12 kuruş indirim öngörüldüğünü belirterek, “Bu ikinci indirim olacak. Benzine, bu hafta 16 kuruş indirim yapıldı” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Araç sahiplerine güzel haberAraç sahiplerine güzel haberBenzin ve motorin fiyatları yeni haftada aynı gün düşecek. Çarşamba günü motorinde 17 kuruşa, benzinde 12 kuruşa kadar indirim bekleniyor
Kriptocuların meskeni Porto RikoKriptocuların meskeni Porto RikoKripto para milyarderleri, kazançlarına vergi getirileceği ihtimali belirince ‘B’ planını devreye soktu. Porto Riko’dan binlerce dönümlük arazi alan kriptocular, kendi şehirleri Puertopya’yı kurmaya başladı
'Afrin' ile düğmeye bastılar! IMF'ye gizli taahhüt'Afrin' ile düğmeye bastılar! IMF'ye gizli taahhütIMF’nin 2001 krizinde faiz lobileriyle hareket ederek temelini attığı “Piyasa Yapıcılığı Sistemi” aynen devam ediyor.
3.Havalimanı ne zaman açılacak? Tarih belli oldu3.Havalimanı ne zaman açılacak? Tarih belli olduUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 3. Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunnarak 3. havalimanı inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı.
Yerli ve milli tramvay tasarruf sağladıYerli ve milli tramvay tasarruf sağladıKayseri'de tramvay için Türkiye'de üretilen araçların tercih edilmesiyle yaklaşık 127 milyon lira tasarruf sağlandı.
Kredi müjdesi! Yüzde 100 indirim yapılacakKredi müjdesi! Yüzde 100 indirim yapılacakÜreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla yapılan düzenleme ile birlikte 100 bin liraya kadar kredilerin faizlerinde yüzde 100 indirim uygulanacak.
  • İki yıldır böylesi görülmedi!10 Şubat 2018 Cumartesi 11:56
  • O ülkede kripto paralara vergi geliyor10 Şubat 2018 Cumartesi 11:55
  • Bakan Zeybekci'den kripto para açıklaması10 Şubat 2018 Cumartesi 11:52
  • 5 milyon çalışanı ilgilendiren güzel haber!10 Şubat 2018 Cumartesi 11:47
  • Emekliye ikinci zam10 Şubat 2018 Cumartesi 11:40
  • AKKOR’dan önce PULAT geliyor10 Şubat 2018 Cumartesi 11:39
  • Ünlü borsacı yerli Bitcoin borsasını satın aldı10 Şubat 2018 Cumartesi 11:38
  • Bakan Albayrak: O risk sıfıra iniyor10 Şubat 2018 Cumartesi 11:24
  • ABD'de son iki yılın en sert düşüşü10 Şubat 2018 Cumartesi 11:18
  • Dünyaca ünlü Türk markası satılıyor09 Şubat 2018 Cuma 18:47
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri