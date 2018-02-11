Rusya’dan sürpriz Afrin açıklaması

Suriye'nin kuzeyinde Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG militanlarına yönelik Türkiye’nin başlattığı “Zeytin Dalı” harekâtı devam ederken Rusya, Astana süreci çerçevesinde Afrin’de çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasının görüşüldüğünü açıkladı.

Moskova’da Afrin ile ilgili sürpriz açıklamayı Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yaptı. Lübnan konusunu görüştüğü BM Özel Temsilcisi Pernille Dahler Kardel ile temaslarının ardından basına konuşan Bogdanov, beklenmedik bir şekilde Afrin meselesine girerek ''Afrin'deki duruma gelince... Burasının da Suriye’de önceden ilan ettiğimiz dört bölge gibi 5'inci çatışmasızlık bölgesi yapılması için görüşmeler sürüyor. Afrin ile ilgili temaslar Astana süreci çerçevesinde ele alınıyor'' dedi.

DÖRT BÖLGEDE İLAN EDİLMİŞTİ

Bogdanov’un açıklamasını duyuran resmi RIA haber ajansı, “Bilindiği üzere Suriye yönetimi Türkiye’nin tek taraflı başlattığı Afrin harekâtını kınamıştı. Moskova da bu bağlamda Afrin’deki taraflara itidal çağrısında bulunmuştu” hatırlatmasını yaptı.

2011’den beri iç savaşın sürdüğü Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri ve ateşkes ilan edilmesi inisiyatifi Astana’da başlatılan Rusya, Türkiye, İran garantör devletler sürecinde kararlaştırılmıştı. Hali hazırda Suriye’de İdlib, Humus, Doğu Guta ve Deraa olmak üzere dört güvenlikli bölge ilan edilmiş durumda. Bogdanov’un açıklamasının ardından Rusya’daki Suriye uzmanları bu kritik konunun İstanbul’da yapılması beklenen Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde ele alınabileceğini değerlendiriyor. Esad rejiminin destekçisi İran’ın, Türkiye’nin Afrin harekâtından hoşnut olmadığı biliniyor.