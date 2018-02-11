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Günün fıkrası CHP'den: Yüzde 60 oy alacağız

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Günün fıkrası CHP'den: Yüzde 60 oy alacağız
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy hedefini açıkladı: Yüzde 60!
Günün fıkrası CHP'den: Yüzde 60 oy alacağız Günün fıkrası CHP'den: Yüzde 60 oy alacağız Günün fıkrası CHP'den: Yüzde 60 oy alacağız

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, katıldığı bir radyo programında gündeme ilişkinn değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmelerine 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki beklentilerini de katan Özel, seçimden yüzde 60 düzeyinde oy beklediklerini belirtti.

"ADALET YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK YÜZDE 66"

MHP'nin AK Parti'ye getirdiği oydan çok götürdüğü olduğunu da ileri süren Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ndeki oy hedefinin yüzde 60 olduğunu belirterek, bu beklentinin adalet yürüyüşüne gelen destek ile paralel olduğunu belirtti.

Özel, "Hedefimizi de yüzde 60 olarak belirledik. Çünkü Ankara'dan İstanbul'a 432 kilometrelik adalet yürüyüşünü destekleyenlerin oranı yüzde 66'ydı." dedi.

"İKİNCİ TURDA İŞ BİTER"

Özel, Cumhrubaşkanlığı seçimlerinde ilk turda adaylarnı belirlenerek ikinci turda işin bitirilebileceğini söyleyerek "AKP'yle MHP'yi toplayınca, MHP'nin AKP'ye getirdiğinden çok götürdüğünü görüyoruz. Hep birlikte demokrasiyi bir tabuta koydular. Çivilerini tak tak çakıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kormuyoruz, sinmiyoruz diyoruz. İlk turda herkes adayını çıkarır. İkinci turda ortaklaşırız. Ya da ilk turda bir aday üzerinde anlaşır, meseleyi orada bitiririz. Gönül ittifakını bozmayacağız dedi.

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