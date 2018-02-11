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Everton'da Cenk Tosun patlaması! 'Defol git'

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Everton'da Cenk Tosun patlaması! 'Defol git'
Everton'ın Crystal Palace'ı 3-1 yendiği maçta 27 milyon pounda transfer edilen Cenk Tosun 1 dakika bile süre alamayınca taraftarlar ayağa kalktı.
Everton'da Cenk Tosun patlaması! 'Defol git' Everton'da Cenk Tosun patlaması! 'Defol git' Everton'da Cenk Tosun patlaması! 'Defol git'

Premier Lig'in 27. hafta maçında Everton sahasında Crystal Palace'ı 3-1 yenerken milli futbolcumuz Cenk Tosun maçta süre almadı.

Maçın ardından bu duruma isyan eden taraftarlar teknik direktör Sam Allardyce'a sosyal medyadan tepki göstererek, "Tosun neden yok. Bu adam ne yaptı?", "Defol git sam! Cenk Tosun için adalet istiyoruz.", 'Everton tarihinin en pahalı transferlerinden biri yap ama kulübede beklet. Sam Allardyce istifa! şeklinde eleştirilerde bulundu.

"CENK TOSUN İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sam Allardyce'a, “Premier Lig oynaması gerçekten zor bir lig… Bu Cenk Tosun için de geçerli… Cenk Tosun için doğru zamanı bekliyorum. Doğru zaman geldiğinde Beşiktaş’ta yaptıklarını Everton’da da yapacaktır” dedi.

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Everton'da Cenk Tosun patlaması! 'Defol git'Everton'da Cenk Tosun patlaması! 'Defol git'Everton'ın Crystal Palace'ı 3-1 yendiği maçta 27 milyon pounda transfer edilen Cenk Tosun 1 dakika bile süre alamayınca taraftarlar ayağa kalktı.
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