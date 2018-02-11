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Çılgın maç! 3 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı kart

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Çılgın maç! 3 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı kart
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Atiker Konyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Çılgın maç! 3 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı kart Çılgın maç! 3 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı kart Çılgın maç! 3 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı kart

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

İki takım da maça çok hızlı başlarken, skorde dengeyi bozan gol 21. dakikada geldi. Jahovic'in kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Eto'o, Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Alanyaspor'un bu gole cevabı ise gecikmedi. 25. dakikada gelişen organize atakta topu ağlara gönderen Dougles skora yeniden dengeyi getirdi. 40. dakikada sahneye çıkan Ömer Ali Şahiner de şık bir golle Konyaspor'u yeniden öne geçirdi. Bu arada Alanyaspor, 45. dakikada penaltı kazansa da Emre Akbaba'nın vuruşunda Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

Atiker Konyaspor, 64. dakikada Wilfred Moke'nin atılmasıyla 10 kişi kalsa da, kalan dakikalarda Serkan Kırıntılı'nın yıldızlaşmasıyla kalesini iyi savundu ve 3 puana uzanmayı başardı.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor 20 puana yükselirken, Aytemiz Alanyaspor 21 puanda kaldı.

AYTEMİZ ALANYASPOR 1-2 ATİKER KONYASPOR

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

HAKEMLER: Fırat Aydinus (xxx), Serkan Ok (xxx), Yusuf Bozdoğan (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy (xxx)- Sackey (xx)(Dk.46 Mamadou Fofana xx), Efecan Karaca (xxx)(Dk.67 Wanderson xx), Emre Akbaba (xxx), Villafanez (zxx), N'Sakala(xxx)(Dk.81 Berkan), Welinton (xxx), Tzavellas (xxx), Douglas Matos (xxx), Junior Fernandes (xxx), Lamine Gassama (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan(xxxx)- Ömer Ali (xxx), Ali Turan (xxx), Filipovic (xxx), Eren (xxx), (Dk.76 Selim xx), Ali Çamdalı (xxx), Milosevic (xxx), Moke Abro (x), Moryke Fofana (xx)(Dk.67 Jonsson), Eto'o (xxx)(Dk.55 Amir xx), Jahovic (xxx) 

GOLLER: Dk.24 Douglas (Aytemiz Alanyaspor), Dk.19 Eto'o (P), Dk.40 Ömer Ali (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Remy, Welinton, Tzavellas, Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Filipovic, Serkan, Jonsson (Atiker Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.64 Moke (Atiker Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşu Villafanez kullandı.  Villafanez ortasında Fernandes'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 

15'inci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alansyaspor atağında Fernandes'in ara pasında topla buluşan Emre Akbaba içeri sokularak ceza sahası çizgisinden sert vurdu. Topu kaleci Serkan iki hamlede güçlükle kontrol etti.

18'inci dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Fernandes'in pasında topla buluşan Emre Akbaba kaleciyle baş başa kaldı. Ceza sahasına giren Emre sert vurdu fakat açıyı daraltan kaleci Serkan'ın ayağına çarpan top kornere gitti. 

19'uncu dakikada Atiker Konyaspor atağında topla buluşan Jahovic kaleci Remy müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fırat Aydinus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Eto'o kaleci Remy'nin sağından topu filelere gönderdi: 0-1.

24'üncü dakikada topla buluşan Emre Akbaba takım arkadaşı Efecan ile duvar pası yaparak topu ceza sahasına taşıdı ve topu tekrar Efecan'a bıraktı. Bu oyuncu ise arka direğe doğru yaptığı ortaya Douglas dokunarak topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

40'ıncı dakikada sağdan gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic'in ara pasında topla buluşan Ömer topu kaleye paralel sürerek ceza sahasına sokuldu ve iki Aytemiz Alanyasporlu oyuncunun arasından sert vurarak topu ağlara gönderdi: 1-2.

45+2'nci dakikada Villafanez'in pasıyla ceza sahasına giren Gassama'ya Eren'in kayarak müdahalesi ardından hakem Fırat Aydinus penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emre'nin yaptığı sert vuruşu kaleci Serkan çeldi ve dönen top kornere uzaklaştırıldı. 

Maçın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada orta sahada topu kapan Aytemiz Alanyasporlu Villafanez rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza sahasında sert vurdu. Topu kaleci Serkan güçlükle kornere yumrukladı.

57'nci dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba'nın kale önüne yaptığı ortaya yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci Serkan çeldi. Dönen topu ise defans uzaklaştırdı.

68'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un atağında Villafanez'in sağ kale direği önüne yaptığı pasta topla buluşan Wanderson'un vuruşu kaleci Serkan'ı geçti fakat topu Atiker Konyaspor defansı gol çizgisinden çekerek gole engel oldu.

82'nci dakikada sol tarafta kullanılan taç atışında topla buluşan Berkan topu ileri taşıyarak Lucas'a pasladı. Bu oyuncu ise topu kontrol ederek sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.

86'ncı dakikada Emre'nin ceza sahası içerisine pas denemesi defanstan döndü. Dönen topa ceza sahası dışında karşılayan Fernandes'in sert vuruşunu kaleci Serkan güçlükle kornere çeldi.

90+3'üncü dakikada sağdan ceza sahasına giren Aytemiz Alanyaspor atağında Fernandes'in kale önüne ortasında gelişine sert vuran Douglas'ın şutunu kaleci Serkan tokatlayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

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