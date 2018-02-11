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Ağlaya ağlaya itiraf ettiler: Diğerleri kanmasın diyeceğim ama..

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Terör örgütü PKK/PYD Zeytin Dalı Harekâtı ile ağır kayıplar veriyor. Kastel Cindo’daki tünellerde kıskıvrak yakalanan iki terörist pişman olduklarını söyledi.
Ağlaya ağlaya itiraf ettiler: Diğerleri kanmasın diyeceğim ama..
Ağlaya ağlaya itiraf ettiler: Diğerleri kanmasın diyeceğim ama.. Ağlaya ağlaya itiraf ettiler: Diğerleri kanmasın diyeceğim ama.. Ağlaya ağlaya itiraf ettiler: Diğerleri kanmasın diyeceğim ama..

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG saflarında çatışmalarına katılan militanlar Zeytin Dalıoperasyonunun 22. gününde ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karşısında direnç gösteremeyen terör örgütü militanlarından bazıları öldürülme korkusu ile teslim oluyor.

Bölgeye hakim Burseya Dağı’nın ele geçirilmesiyle birlikte Azez ve çevresinde ağır kayıplar veren terör örgütü mensuplarından ikisi ÖSO tarafından KastelCindo’daki tünellerde kıskıvrak yakalandı.

Militanlardan Mazlum Raco (26) örgüt tarafından 11 ay önce sözde zorunlu askerlik uygulaması kapsamında Cinderes’te örgüte dahil edildiğini söyledi. Raco, ''Köydeki evime bir grup geldi ve örgütün eli silah tutan herkesi topladığını söyleyerek beni aldılar. İlk başta 6 ay kalacağım söylenmişti. Sonradan Türkiye'nin operasyon yapabileceği bu yüzden bu sürenin 12 aya çıkarıldığını öğrendik'' dedi.

''BİZ ÖLMEKTENSE TESLİM OLDUK''

Örgüte alındıktan sonra Babatlı’da silahlı eğitim gördüğünü söyleyen Raco, Zeytin Dalı operasyonu başlayıncaya kadar köylerdeki evlerde kaldıklarını, operasyonla birlikte tünellere geçtiklerini söyledi. Tünellerde her türlü erzak ve silahın önceden hazırlandığını anlatan Raco ''Türkiye vurmaya başladığında 38 kişi bir tüneldeydik. Bazıları kaçarken vuruldu. Biz ölmektense teslim olduk'' diye konuştu. 

''TEKRAR ESKİ GÜNLERİME DÖNMEK İSTİYORUM''

''Babam yok, iki kardeşim var. Onları çok özledim'' diyen Raco, kendisini yakalayan ÖSO mensuplarının sorgusu sırasında zaman zaman gözyaşlarına boğuldu. Örgütün Kürt gençlerini kandırdığını kaydeden Raco, ''Bizim bir suçumuz yok, kimseyi de öldürmedim. Aileme kavuşmak istiyorum. PKK ile birlikte Afrin’de daha önce birlikte yaşadığımız Arap ve Türkmenlerden koptuk. Tekrar eski günlere dönmek istiyorum'' diye konuştu.

Örgüte 17 yaşında katılan Muhammed Mennan (18), 8 aydır PKK saflarında olduğunu söyledi. Afrin’e bağlı Yetime köyünden Türkiye’den gelen bir PKK’lı tarafından alındığını anlatan Mennan, ''Nereye götürüldüğümü dahi bilmeden ailemden kopardılar. Bir kampta uzun süre atış eğitimi aldım. 4 şarjör ve bir silah verip dağa giden bir gruba dahil ettiler'' dedi.

''BİR GECE BASKINA UĞRADIK...''

Örgütte bulunduğu için çok pişman olduğunu söyleyen Mennan, ''Bulunduğumuz yerde yabancı savaşçılar da vardı. Kimin nereli olduğunu bilmiyorum. Bazıları Türk'tü. Arapça ya da Kürtçe konuşmayanlar da çok fazlaydı. Arkadaşlarımızdan bazıları cesaret hapı kullanıyordu. Ama ben içmedim. Bulunduğumuz yerde doçka, bixi, lav ve RPG gibi silahlar vardı. Bizim sorumlumuz Baron isimli Türkiyeli bir Kürttü. O ne derse onu yapıyorduk. Tünellerde bir gece baskına uğradık yakalandık. Diğerleri askerin bilmediği tünellerden kaçarak kurtuldu'' diye konuştu. 

''PİŞMAN DEĞİLİM''

Örgütün kendilerine ilk başlarda 5 bin Suri (yaklaşık 42 TL) operasyon başladıktan sonra 25 bin Suri (210 TL) maaş verdiğini kaydeden Mennan, ''İçinde bulunduğum durumdan dolayı çok pişmanım. Şimdi anlıyorum ki bizi öldürülmek üzere ön saflara yerleştirmişler. Teslim olduğum için pişman değilim. Ölmek istemiyorum'' dedi.

Kendilerine kötü muamele yapılmadığını ancak hakkında ne gibi bir karar verileceğini bilmediğini söyleyen Mennan, ''Bizi kandırdılar, diğer gençler kanmasın diyeceğim ancak, silah zoruyla aldıkları için bu zor. Umarım bir an önce Afrin'de huzur olur'' dedi.

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