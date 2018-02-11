1027 rakımlı tepeyi teröristlere vermediler

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatının 16. günündeki teröristlerden temizlenen stratejik 1027 rakımlı tepede dün şiddetli çatışma yaşandı.

PKK/PYD’li büyük bir grup terörist, TSK’nın temizlediği tepeye sızmak istedi, çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı, 39 terörist de etkisiz hale getirildi. Ağır kayıplar veren teröristler kaçmak zorunda kaldı. İki asker helikopterin düşürülmesi sonucu şehit olurken, bugün de bir askerin şehit olduğu haberi geldi.

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı harekatının en şiddetli çatışması dün Raco’ya 6 kilometre uzaklıktaki 1027 rakımlı tepede yaşandı. Raco'yu teröristlerden arındırmak için kritik öneme sahip tepe, Zeytin Dalı harekatının 16. günündeki teröristlerden temizlenmişti. Teröristler dün akşam saatlerinde Raco kırsalında bulunan ve alanın en stratejik yeri olan 1027 rakımlı tepe ve yakınlarındaki Ömeruşağı Köyü’ne tanksavar, roketatar, havan ve ağır silahlarla saldırdı. Sızma girişimine askerler hemen karşılık verdi ve 1027 rakımlı tepede yoğun çatışmalar yaşandı. Sarp bir bölge olan ve daha önce de sızma girişimleri yaşanan tepedeki çatışmalar geç saatlere kadar sürdü.

TSK PEŞ PEŞE AÇIKLAMALARLA DUYURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın 22. gününde peş peşe acı haberleri duyurdu. Harekâtta dün bir ATAK helikopterinin düşmesiyle Pilot Üsteğmen Erdem Mut ve Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit oldu. Harekâtın 22. günü Afrin’de en fazla şehidin verildiği gün oldu. Genelkurmay’dan dün öğlen yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 10 Şubat saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, iki silah arkadaşımız şehit olmuştur” denildi. Genelkurmay dün akşam ise peş peşe üç açıklama yaptı. İlk açıklamada 3 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi. Açıklamada,“Operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi. Genelkurmay bir saat sonra ise ikinci açıklamasını yaptı. Açıklamada 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı, 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Genelkurmay’ın son açıklaması 22.30 sıralarında geldi. Açıklamaya göre, dün harekatta 4 asker daha şehit oldu, 2 asker daha yaralandı, 13 terörist daha etkisiz hale getirildi.