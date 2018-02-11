HDP'den 'ihanet' mesajı!

Serpil Kemalbay HDP kongresinde Türk askerinin Afrin'de halklara karşı savaştığını ve kaybedeceğini söyledi.

HDP Olaan Kongresi bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor. Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı kongreden görüntüler ve HDP'lilerin yaptığı konuşmalar paylaşılıyor.

HDP'nin resmi twitter hesabından paylaşılan konuşmalardan biri, Serpil Kemalbay'ın yaptığı konuşma.

"AFRİN'DE DİRENİŞ VAR"

HDP'li Kemalbay, 11 şehidin yasını tuttuğumuz bugün, "Afrin'de direniş var, halklara karşı savaş açarsanız kaybedersiniz." diyerek hainliklerini bir kez daha kanıtladı.

Kemalbay şunları söyledi: "Afrin'de büyük bir direniş gerçekleşiyor. Neden? Çünkü siz halklara karşı savaş açarsanız kaybedersiniz. Çünkü Afrin halkı kendi evini, kendi yaşamını koruyor."

SIRRI SÜREYYA ÖNDER TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A 'SELAM' GÖNDERDİ

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HDP 3. Olağan Büyük Kongresi'nde, önergeyle "divan eş başkanlığına" Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder seçildi.

HDP'nin tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanlarını selamlayarak konuşmasına başlayan Önder, "Onların bize devrettiği bayrağı biz bir başkana devredene kadar yere düşürmeme sözünü veriyoruz." dedi.

"Buradan, Sayın Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz." ifadelerini kullanan Önder, kongreye katılmak için salonda ve dışarıda bulunanların sayısının 32 bine ulaştığını öne sürdü.