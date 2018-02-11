12 Şubat 2018 Pazartesi25 C.Evvel 1439
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Kritik zirve sonrası ilk açıklama: ABD’li Korgeneral Türkiye’de!

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.
Kritik zirve sonrası ilk açıklama: ABD’li Korgeneral Türkiye’de!
Kritik zirve sonrası ilk açıklama: ABD’li Korgeneral Türkiye’de! Kritik zirve sonrası ilk açıklama: ABD’li Korgeneral Türkiye’de! Kritik zirve sonrası ilk açıklama: ABD’li Korgeneral Türkiye’de!

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’u ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmüştür. Görüşmede, Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır.  Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır."

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