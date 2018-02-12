Mourinho: Hayvanlar gibi savaştılar

Newcastle United'a 1-0 mağlup olan Manchester United'da Portekizli teknik adam Jose Mourinho, maçın ardından ilginç açıklamalar yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"Newcastle Unitedlı oyuncular hayvanlar gibi savaştı. Bunu bir iltifat olarak söylüyorum. Futbol tanrıları da onların yanındaydı"

HAYATLARINI VERDİLER

Rakip öne geçtikten sonra maç için hayatlarını verdiler. Maçı kazanmanın en güzel yollarından biridir. Rakip kadar duyguları yoğun hissetmek zorundasınız"

POGBA'NIN SORUNU YOK

Mücadelenin 66. dakikasında Pul Pogba'yı çıkarma nedenini açıklayan Mourinho, "Pogba'nın bir sakatlık problemi yok. Yediğimiz golden önce Pogba'yı çıkarmayı düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.