Afrin harekatı anketinde dikkat çeken sonuçlar

A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür son Afrin araştırmasını anlattı. Gür, Zeytin Dalı operasyonuna desteğin yüzde 90 olduğunu, Türkiye, PYD’nin PKK’nın uzantısı olduğu konusunda ise hemfikir olduğunu söyledi.

Fırat Kalkanı Operasyonu'ndan sonra Zeytin Dalıoperasyonu ile Suriye sınırında destan yazan kahraman Mehmetçiğe kamuoyunda büyük bir destek var. A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür'ün yaptığı son kamuoyu araştırması da bu görüşü doğruluyor.

Sabah Gazetesi'nden İsa Tatlıcan'a konuşan Adil Gür, Afrin operasyonu başladıktan sonra Türkiye genelinde 42 il'de, 3.225 hanede, yüz yüze görüşme yöntemiyle geniş kapsamlı bir kamuoyu araştırması yaptıklarını ifade etti.

HALK OPERASYONUN KİME YAPILDIĞINI BİLİYOR

"Harekatın kime karşı yapıldığını kamuoyu biliyor mu?" sorusunu Adil Gür şöyle yanıtladı:

"Evet halkımızda bu konuda bir kafa karışıklığı yok. Halkımız bu operasyonun neden ve kime karşı yapıldığının bilincinde.

Öncelikle bu harekatın kime karşı yapıldığını vatandaşın bilip bilmediğini sorduk.

%54,5 PYD'ye, %20,2 PKK'ya, %5'in üzerinde de DAEŞ cevabı var. Yani harekatın ilk günlerinde bile halkın %80'inden fazlası bu harekatın kime karşı yapıldığını doğru biliyordu.

Sanıyorum çalışma bu günlerde yapılsa doğru cevap kesinlikle %90'ların üzerinde çıkacaktı."

KAMUOYU PYD'NİN PKK UZANTISI OLDUĞUNU BİLİYOR

Halkımız PYD'nin PKK ile aynı çizgide olduğunu biliyor mu, PYD hakkında kanaatler nasıl?

Bu topraklarda yaşayanlar gerçekten feraset sahibi ve her şeyin farkında. PYD, PKK'nın uzantısı mı bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Halkın %85,4'ü "Evet, PYD PKK'nın uzantısı, aynı amacı güden bir örgüt" diyor.

Kamuoyunda birtakım çevrelerin veya uluslararası şer cephelerinin aksine PYD, PKK'nın uzantısı değil diyen sadece %14,6. Bu rakamın içinde ideolojik nedenlerle hayır diyenler olduğu kadar, bilmeyenler de olabilir. Özetle kamuoyumuz PYD'nin PKK'nın uzantısı olduğu konusunda hemfikir.

CHP VE HDP SEÇMENİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Bu konuda çarpıcı veriler de var. Mesela, CHP seçmeninin %81,5'i, Kürt kökenli vatandaşlarımızın %58,4'ü de PYD PKK'nın uzantısı diyor. AK Parti ve MHP seçmeninin neredeyse tamamı PKK uzantısı derken, her 100 HDP seçmeninin 31 evet, 69'u hayır diyor. Özetle, HDP dışındaki tüm partilerin seçmeni PYD'nin PKK uzantısı olduğu konusunda hemfikirler.

Yani vatandaşlarımız PYD'yi tehdit olarak mı görüyor?

"PYD'nin varlığı Türkiye için tehdit mi?" sorusuna ankete katılan her 100 kişiden 88'i evet Türkiye için tehdit diyor. PYD'yi PKK'nın uzantısı görenlerde bu oran %95'in üzerine çıkıyor.

HANGİ PARTİNİN SEÇMENİ PYD'Yİ NE KADAR TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR?

Şu nokta önemli, Kürt vatandaşların %63,4'ü de PYD'yi Türkiye için tehdit olarak görüyor. AK Partililerin %97'si, MHP'lilerin %95'i, CHP'lilerin %83,4'ü hatta HDP'lilerin %36,4'ü de PYD tehdittir diyor.

AFRİN OPERASYONUNA DESTEK YÜZDE 89

O zaman Afrin operasyonunu vatandaşlarımız oldukça yüksek oranda destekliyor?

Toplumun %88'inin tehdit gördüğü bir unsura operasyon yapılmasını doğru bulmasından daha tabi ne olabilir. Halkın %89'u Afrin harekatını doğru bulduğunu ve desteklediğini söylüyor. Bu destek giderek artıyor.

Sadece Batıda, Karadeniz'de ve İç Anadolu'da değil; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bile destek %70'lerin üzerinde. Sadece HDP seçmeninin %78'i ve CHP seçmeninin küçük bir bölümü desteklemediğini söylüyor. Özetle; sokaktaki her 100 kişiden 89'u Afrin operasyonunu destekliyor, Devletinin ve Mehmetçiğin yanında.

ABD'nin, PYD desteği ile ilgili herhangi bir soru var mıydı araştırmanızda?

Elbette vardı. ABD'ye karşı kamuoyunda ciddi bir tepki var. "Sizce ABD PYD'yi niye destekliyor, şu görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?" diye sorduk;

%43,6 ABD kendi çıkarları için bunu yapıyor,

%21,4 PYD'yi destekleyerek Türkiye'yi sıkıntıya sokmak istiyor,

%19,1 Kürtlerin bir devleti olsun istiyor,

%15,9 ise bölgede İsrail'i destekleyecek bir devlet kurmak istiyor cevabı verdi.

Cevaplar farklı olsa da ABD'ye bir öfke var.

KÜRTLERİN YÜZDE 82'Sİ ABD'YE TEPKİLİ

Peki Kürtler ne düşünüyor? ABD'yi dost ve müttefik olarak görüyor mu?

Hayır Kürtler de bu tuzağın farkında. Amerika'nın Kürtlerin gerçekten dost ve müttefiki olduğunu düşünenlerin oranı %21,0'dir. Ankete katılanların %79,0'u ise Amerika'nın Kürtlerin dost ve müttefiki olmadığı görüşünde.

Araştırmada çok çarpıcı bir sonuç var etnik kökeni Kürt olan vatandaşların %82,8'i de Amerika'nın Kürt'lerin dost ve müttefiki olmadığını düşünüyor. Bu çok ilginç. Yine aynı şekilde HDP'ye oy vereceğim diyen her 100 seçmenden 79'u da ABD Kürt'lerin dostu değil cevabı vermiştir. Bu da bölgede Kürtlerle birlikte hareket ettiği düşünülen ABD'ye Kürtlerin de güvenmediğini gösteriyor.