Sırtını böyle sıvazladılar: Kim bu sapkın Evanjelistler?

Sandıktan çıkan başkanlardan çok Yahudi sermayesinin Evanjelistler eliyle yönettiği Amerika’dan çok ilginç bir kare...

*Geçtiğimiz günlerde, “En önemli icraatım Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımam” diyen ABD Başkanı Trump, sırtını Evanjelistlere yaslamış durumda.

*Hem de Beyaz Saray’da düzenlenen kutsama âyinindeEvanjelistlerin sırtını sıvazlayıp dua ettikleri bu isim, İslam ülkelerine aleni kin ve kan kusan Turmp’tan başkası değil.

*ABD’de birçok etkili ismi kontrol eden sapkın Evanjelistler, Trump’ın en güvendiği adam olan Pence’i de kumanda ediyorlar.

Peki kim bu sapkın Evanjelistler?

Evanjelistler, Eski Ahit (Tevrat ve Zebur), Yahudilerin Tanrı’nın seçilmiş halkı olduğu, ‘kutsal toprakların’ (Arz-ı Mevud) Yahudilerin olduğunu, Yahudilerin Mesih’in gelişiyle birlikte bir dünya egemenliğine ulaşacaklarını kabul eden Hırıstiyanlardır. Bu konuda kendilerine düşen görevin Yahudilerin dünya egemenliğine destek olmak olduğuna inanırlar. Yani; bir nevi Hıristiyanlık ve Yahudiliğin karışımından meydana gelen bir “mezhep” olan Evanjelistlere, “Siyonist Hıristiyanlar” da denilebilir. Dünya üzerindeki hiçbir yönetimi tanımayan bu gruba göre, gerçek kral olan Mesih İsa, kıyametten önce geri gelecek ve Tanrı’nın dünya üzerindeki krallığının başına geçecekti.

Oğul Bush ve Neo-conların yüksek sesle dillendirdiği BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) Evanjelistlerin, Yahudilerin “Yahudilere vadedilmiş topraklar” ve “Armageddon Savaşı” inançlarıyla birebir örtüşmektedir.

Milli Gazete