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Irak'tan flaş hamle: Türkiye'ye davet!

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Irak'tan flaş hamle: Türkiye'ye davet!
Kerkük- Fişhabur arasında yeni bir petrol boru hattı inşa etmeyi planlayan Irak hükümeti aralarında Limak ve Tekfen’in de bulunduğu belirtilen bazı Türk şirketlerine davet mektubu gönderdi.
Irak'tan flaş hamle: Türkiye'ye davet! Irak'tan flaş hamle: Türkiye'ye davet! Irak'tan flaş hamle: Türkiye'ye davet!

Irak merkezi hükümeti, Kerkük’ten Ceyhanlimanına yeni bir petrol boru hattı döşeyecek. Bağdat, ocak ayında aralarında Limak ve Tekfen’in de bulunduğu belirtilen enerji ve petrol boru hattı inşası konusunda deneyimli bazı Türk şirketlerine birer mektup göndererek yeni petrol boru hattı projesine davet etti.

Habertürk’ten Olcay Aydilek'in aldığı bilgiye göre, mektupta, Kerkük- Fişhabur arasında yap-işletdevret (YİD) yöntemiyle yeni bir petrol boru hattı inşa edilmesinin planlandığı ifade edildi. Bu projeye ilgi duymaları halinde bir niyet mektubuyla öngörülen süre içinde konunun Bağdat’a aktarılması istendi. Limak kaynakları, böyle bir mektubun kendilerine ulaştığını, konunun incelendiğini kaydetti.

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GÜNLÜK KAPASİTE 1 MİLYON VARİL OLACAK

Enerji sektörünü yakından takip eden kaynaklar, yeni petrol boru hattının günlük kapasitesinin 1 milyon varil düzeyinde olacağını, Irak’ta Salahaddin vilayetinden başlayıp Kerkük ve Musul’dan Fişhabur bölgesinden Türkiye’ye ulaşacağını kaydetti. Kaynaklar, yeni bir petrol boru hattına neden ihtiyaç duyulduğu sorusunu, “Terör örgütü DEAŞ’ın yıllarca kontrol ettiği bölgelerden geçen boru hattında ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Hatta sık sık akış duruyor; hattın ekonomik olarak çalışması mümkün görünmüyor” dedi. Kerkük- Ceyhan boru hattının yer aldığı bölge 2014 yılında DEAŞ tarafından ele geçirilmiş, bölge ekim ayında ABD destekli Irak güçleri tarafından geri alınmıştı. Bu süreçte bölgelerden geçen her iki petrol boru hattı onarılmaz hale gelmişti. Bu nedenle aynı güzergâhta 3’üncü bir boru hattı döşenecek.

SALAHADDİN’DEN BAŞLAYACAK

Bu nedenle aynı güzergâhta yeni bir boru hattının gündeme geldiğini belirten kaynaklar, “Bu hat Salahaddin vilayetinden başlayıp Kerkük ve Musul’dan Fişhabur bölgesine ulaşacak. Daha sonra da Türkiye’ye Ceyhan’a gelecek” diye konuştu.

2016 YILINDA 26.1 MİLYON TON PETROL TAŞINDI

Irak merkezi hükümeti, Kerkük’ten Ceyhan limanına yeni bir petrol boru hattı döşeyecek. 1976 yılında işletmeye alınan Kerkük-Ceyhan Hattı’nda ilk tanker, 1977 yılında yüklendi. Kapasitesi çeşitli projeler ile 2 katın üzerinde artırılarak, 1987 yılında 70.9 milyon ton/yıl ham petrole ulaştı. Türkiye sınırları içinde kalan kısmı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ne (BOTAŞ) ait olan hattın işletimi, üzerindeki telekomünikasyon sistemi ve iki ülkedeki ana kontrol merkezleri vasıtasıyla otomatik olarak kontrol ediliyor. BOTAŞ verilerine göre 2016 yılında bu hattan 26.1 milyon ton (189.4 milyon varil) ham petrol taşındı.

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