ÖSO Komutanı: ABD çizdi Esed kazdı!

Zeytin Dalı harekatında yer alan en büyük gruplardan biri olan Cephe Şamiye’nin komutanı Ebu Ali Siccu operasyonun çok iyi başladığını belirterek “Biz kuzey kırsalındaki Özgür Suriye Ordusu’yuz. Zeytin Dalı operasyonuna çok şükür iyi bir başlangıç yaptık. Uzun sürecek bu operasyon fakat şu anda bazı bölgeleri temizledik. İlk mıntıka Burseya Dağı. Bu operasyon Afrin’deki ehlimizi kurtarmak için yapılıyor” dedi.

PKK ZORLA TUTUYOR

PKK’nın insanları zorla savaşmak için gitmelerine izin vermediğini ifade eden Siccu “Onlar PKK tarafından zorla tutuluyorlar. Afrin şehri Kürtler ve Araplar arasında taksim edilmiş ve onların yayınladığı gibi bir Kürt şehri değil. Afrin’de PKK insanları zorla kendine hizmet ettirmeye çalışıyor” diye konuştu. PKK’nın arasında İngiltere Amerika, Fransa ve Almanya gibi ülkelerden çok sayıda savaşçıların olduğunu ve örgütün belirten Ali Siccu bu örgütün bütün Kürtleri temsil etmediğini belirtiyor.

SİVİLLERE ZARAR VERMİYORUZ

Sosyal medya da operasyon kapsamında sivillerin katledildiği yönündeki haberlere de tepki gösteren Siccu “En son olaylarda Özgür Suriye Ordusu’ndaki insanlardan katlettiklerine dair haberler çıktı. Onlar için Avrupa’dan sosyal medyayı iyi kullananalar var. Biz bu güne kadar sadece askerî noktaları vurduk. Ama onlar sosyal medyaya siviller vuruluyor diye yansıtıyor ama herkes doğruyu biliyor” dedi.

ZULÜMDEN BIKTIK

Savaşın yaşanan zulümden dolayı Başer Esad’ a karşı başladığını belirten Ebu Ali Siccu şöyle devam etti: “Hedefimiz zulmü Suriye’de bitirmek. Bütün devletler Suriye halkı için toplandı. Avrupa, Birleşmiş Milletler, Amerika ve Arap devletleri genel olarak rejim ile birlikte. Biz savaşa başladığımızda Suriye’nin yüzde 80’nini elimize geçirmiştik. Bu savaş rejime karşıydı. Devletler işin içerisine girdiğinden bu yana bizi terörist olarak lanse etmeye başladılar. El-Kaide örgütüyle Suriye’ye soktular bu fikri. Suriye’ye onlar soktu. Daha sonra DEAŞ terör örgütünü ortaya çıkardılar. En son olarak da PKK terör örgütü çıktı. Bunların hepsi dış devletlerin işi. Yedi seneden sonra bakıyorum, nereleri kurtarabildik. Biz yüzde 80’ini kurtardıktan sonra DEAŞ geldi ve sonra Özgür Suriye Ordusu ile savaştı ve aldığı bütün bölgeleri PKK’ya devretti. PKK Amerika’dan destek alıyor bugün doğu tarafında PKK, Amerika tarafından destekleniyor.

PKK’YI İSTEMİYORLAR

Afrin’de yaşayan birçok vatandaş Fırat Kalkanı Bölgesine gelmek arzuluyor. Ama PKK onları göndermiyor ve çocuklarıyla korkutuyor. Hatta aldığımız esirler bile ‘bizi zorla savaşa aldılar’ diyor. Rakka, Menbiç, Telabyat gibi bölgelerden çok insan Fırat Kalkanı bölgesine geldi. Biz rejimden kaçtık. Sonra DEAŞ’tan kaçtık şimdi de PKK’dan kaçmak zorunda kalıyoruz.

Türkiye devletine teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 4 milyon Suriyeli insan aldılar. Biz de bu bölgeleri PKK’dan temizleyerek bu 4 milyon insanın yeniden bölgelerine gelmesini istiyoruz. Herkes evine bölgesine gelmek istiyor. Afrin bölgesinden arıyorlar ve biz de o bölgelere gelmek istiyoruz diyorlar. Çünkü PKK, kızlarımızı ÖSO ile savaşmak için zorla alıyor. Gençlerimizi zorla alıyor. Biz Araplar, Türkmenler ve asıl Kürtler olarak kızlarımızı savaşa göndermeyiz. Ama onlar 13-14 yaşlarındaki kızlarımızı alıp savaşa gönderiyorlar. Bununla ilgili belge ve fotoğraflar mevcut.”

Amerika’nın PKK’ya silah verdiğini hatırlatan ÖSO komutanı Siccu “Bizim şu anda düşmanımız Beşar Esad ve PKK’dır. Bugün Amerika bu silahları PKK’ya veriyor. Kürt halkı bir olduğumuzu biliyor. Kandil’den ve İran’dan teröristler geldi ve Suriye arazilerini ele geçirdiler. Hepimiz biliyoruz ki Amerika bizim dostumuz değil. Kim terör örgütünü destekliyorsa o da teröristtir. Azez’de 300 bine yakın mülteci var. PKK Azez bölgesinden 7 km uzakta ve orayı füzelerle vuruyor. Orada ayağı kesilmiş yaralanmış çocuklar var Bunların fotoğrafları var” dedi.

HİTLER’İN ÇOCUKLARI!

Amaçlarının sadece Afrin’i değil bütün Suriye’yi özgürleştirmek olduğunu belirten Siccu “Biz, Allah’ın izniyle PKK’yı bu bölgeden tamamen temizleyeceğiz. Biz rejimin de düşmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan tünellerin Birinci ve İkinci Dünya savaşında Naziler tarafından kullanıldığını dile getiren Siccu sözlerini şöyle tamamladı: “Biz, I. ve II. Dünya Savaşı’nda Hitlerin bu tünelleri yaptığını gördük. Bugün de PKK aynısını yapıyor. Günümüzün Nazileri PKK’dır. Naziler gibi insanları öldürmek ve yerlerinden göndermek için çalışıyorlar. Kendileri gibi düşünmeyen kimseyi yanına kabul etmiyor.”

TÜNELLERİN PROJESİNİ ABD'LİLER ÇİZMİŞ!

PKK’nın ortaya çıkmasında Esad’ın rolünün büyük olduğunu dile getiren Ebu Ali Siccu “PKK terör örgütü aslında Esad’ın yaptığı şeydir. Öcalan’ın ve PKK’nın piştiği yer yani mutfağı Suriye’dir. Bu mutfağı büyüttüler daha sonra” ifadesini kullanıyor. Burseya’da yapılan tünelleri PKK’nın tek başına yapamayacağını da sözlerine ekleyen Siccu “Hendekleri ve tünelleri beton bloklardan yaptığı tünelleri gördük. Bunların hepsi Burseya Dağı’ndan İdlib tarafına kadar tüneller ve hendekler ile çevrilmiş durumda. Bu saf betondan yapılmış tünelleri saklanmak için yaptılar. Sadece Özgür Suriye Ordusu için değil bütün Suriye ile savaşmak için yaptılar. Biz o tünelleri gördüğümüz de bunu PKK’nın tek başına yapacağına inanmadık. Biz kesinlikle biliyoruz ki, büyük komutan ve Amerikalı mühendisler bu projeyi onlara çizdi” diye konuştu.

TÜRKİYE GAZETESİ