Beneveto'yu 5-2 mağlup eden Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco, CengizÜnder'in 2 gol, 1 asistlik performansını değerlendirdi.
"BÜYÜK OYUNCULAR MAÇI DEĞİŞTİRİR"
Cengiz Ünder'in maçı değiştirdiğini vurgulayan Franceso, "Mutluyum, büyük oyuncular maçı değiştirebilir. Cengiz bugün çok çok iyi oynadı. Fiziksel olarak iyi duruma geldi. Oysa birkaç hafta önce kendine güven eksikliği yaşıyordu" ifadelerini kullandı.
"LİDER OLABİLİR"
Milli futbolcunun sahanın lideri olabileceğini dile getiren Eusebio Di Francesco, "Bu kararlılık ve açlıkla devam ederse sahanın lideri olabilir" dedi.
"YALNIZCA 20 YAŞINDA..."
İtalya'da genç oyuncular sabır gösterilmemesinden yakınan Eusebio Di Francesco, "Cengiz Ünder yalnızca 20 yaşında başka bir futbol ülkesinden buraya geldi. İtalya'da genç oyuncuların gelişmesine sabır gösterilmiyor. Genç takım için bile oynamaya yeterli olmadığı söylüyorlar. Sonra aniden dünya standartlarına çıkarıyorlar. Oyuncuların gelişmesini beklemeliyiz" şeklinde konuştu.
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Hocasından Cengiz'e övgü dolu sözler!
Beneveto'yu 5-2 mağlup eden Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco, CengizÜnder'in 2 gol, 1 asistlik performansını değerlendirdi.
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